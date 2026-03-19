Forum national sur l'intelligence artificielle de la CSQ - Pour une IA respectueuse des travailleuses et des travailleurs

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) organise, aujourd'hui et demain, son tout premier Forum national sur l'intelligence artificielle. Quelque 250 personnes, réunies au Hilton Québec, prendront part aux différents ateliers et conférences offerts par une vingtaine d'experts invités.

« Les chiffres sont clairs : le nombre de personnes qui utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leur travail est en hausse. Et ce n'est qu'un début! Or, plus souvent qu'autrement, elles le font sans encadrement, sans guides, ni lignes conductrices, ni véritable soutien. Comme centrale syndicale, c'est notre rôle de nous pencher sur cette réalité qui bouleverse et transforme les réalités du monde du travail. Ce forum, c'est l'occasion de faire le point, de partager des pratiques, de rencontrer des experts et de se pencher sur ce qui s'en vient surtout », d'indiquer le président de la CSQ, Éric Gingras.

Les participantes et les participants, issus de tous les secteurs d'activités dans lesquels est présente la CSQ - petite enfance, éducation, enseignement supérieur, santé, communautaire - feront un survol des outils qui existent pour faire respecter les droits syndicaux, notamment quant aux aspects juridiques concernant la protection de la vie privée, la surveillance de l'employeur et la protection des conditions de travail en contexte de transformation technologique. Un riche éventail d'une dizaine d'ateliers leur est proposé, tant sur la transformation des relations de travail que sur la transformation des emplois, notamment les défis éthiques que pose l'intégration de l'IA au travail.

La conférence d'ouverture ce jeudi soir permettra au préalable de brosser un portrait de l'état des lieux, de l'IA dans les milieux de travail et de discuter des enjeux éthiques.

« Le gouvernement souffle le chaud et le froid en matière d'intelligence artificielle, alors que le Québec avait encore, il n'y a pas si longtemps, une longueur d'avance. Mais les choses évoluent rapidement, plus vite que l'adaptation des milieux et des individus. L'intelligence artificielle touche le quotidien, la structure et l'encadrement du monde du travail. Comme organisation syndicale, on a un leadership et une expertise à assumer de ce côté-là, pour s'assurer d'une implantation et d'une utilisation de l'IA qui soient respectueuses des travailleuses et des travailleurs. »

Le président de la CSQ rappelle que l'argument de la technologie sert trop souvent de prétexte pour fragiliser les conditions de travail. La modernisation est fréquemment présentée comme incompatible avec les « anciennes » règles des conventions collectives.

« Or, c'est faux et il est possible de faire les choses autrement, mais il faut bouger dès maintenant. Et à la CSQ, on se met en action! D'ailleurs, faut-il rappeler que le Conseil de l'innovation du Québec, à la demande du gouvernement, a mené une large consultation et multiplié les travaux auprès de spécialistes il y a plus d'un an et déposé un rapport? Pourtant, les recommandations qui se trouvent dans ce rapport sont depuis tablettées. C'est dommage, parce qu'on perd du terrain. »

La Centrale profite du forum pour mettre en ligne une section de son site web portant sur l'IA. On y trouve des guides à l'intention de ses membres ainsi qu'une plateforme de revendications politiques. La CSQ mettra aussi en place subséquemment une formation destinée aux travailleuses et aux travailleurs. Ce forum national constitue donc une première étape pour aborder les enjeux concrets dans les milieux de travail.

Rappelons qu'à la CSQ, l'intelligence artificielle était au cœur des débats et des réflexions lors de son dernier Congrès, en juin 2024. Il s'agit d'une préoccupation clairement pointée par les membres et, à ce titre, elle fait partie du plan d'action de la Centrale. C'est pourquoi la CSQ, dans sa plateforme de revendications, réclame une participation active de la société civile à l'encadrement de l'IA, afin qu'elle soit implantée en accord avec les valeurs de solidarité, de justice sociale et de coopération qui lui sont chères.

Consulter la plateforme L'IA des balises sans dérive.

Le Forum national sur l'intelligence artificielle de la CSQ est organisé en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) et IVADO.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]