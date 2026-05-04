Campagnes préélectorale et électorale provinciales - La CSQ lance une nouvelle plateforme Web!

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Dans le cadre des campagnes préélectorale et électorale à venir au Québec, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière de dévoiler aujourd'hui sa nouvelle plateforme Web intitulée Ça nous regarde.

Fidèle à son engagement de longue date, et conformément aux orientations adoptées par ses membres, la CSQ agit de manière non partisane dans le contexte des élections générales afin d'informer et de mobiliser la population, ainsi que de favoriser la participation citoyenne.

« Offrir un site comme Ça nous regarde à nos membres, à nos syndicats affiliés et, par ricochet, aux citoyennes et citoyens, s'inscrit directement dans la mission de la Centrale », affirme le troisième vice-président de la CSQ, Pascal Côté. « Malgré ce que certains peuvent en dire, il est de notre devoir de nous impliquer en politique, tout comme dans les débats sociétaux de notre époque. »

Outiller ses membres et ses syndicats, mais aussi la population

Chacune des cinq sections du site Internet a un but différent. La section « Pourquoi ça nous regarde » permet de comprendre les différents enjeux sociaux qui concernent directement les syndicats et leurs centrales, le tout à l'aide de capsules infographiques et d'extraits de balados.

La section « Je m'informe » permet d'en apprendre davantage sur les enjeux à surveiller durant la campagne électorale, du point de vue de la CSQ.

La section « Je compare », tout comme les deux précédentes, s'adresse autant au public qu'aux membres. Elle offrira la possibilité de comparer les diverses plateformes électorales des partis, une fois celles-ci dévoilées. Elle y regroupera également une série de capsules vidéo présentant les entretiens menés par le président de la CSQ, Éric Gingras, avec les cheffes, chefs et porte-paroles des partis qui auront accepté son invitation. Restez à l'affût!

Dans la section « Je participe », les membres et syndicats affiliés retrouveront des outils de communication et d'accompagnement leur permettant de faire entendre leurs voix et de porter leurs enjeux dans l'espace public.

Finalement, la section « Élections 101 » permettra aux syndicats affiliés de la Centrale de mieux comprendre notre système électoral. À travers des vidéos mettant en scène les expertes et les experts de la CSQ, les élues syndicales et les élus syndicaux pourront aussi avoir un aperçu clair des règles qui encadrent les périodes préélectorales et électorales, en plus d'avoir accès à une grande réflexion sur la réforme du mode de scrutin.

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Rébecca Salesse, Conseillère aux communications et aux relations de presse, Cellulaire : 418 929-2620, Courriel : [email protected]