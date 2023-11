Forum mines énergies de Québec - l'ACIG favorable à une gestion intégrée de l'énergie

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des Consommateurs Industriels de Gaz (ACIG) salue les discussions fructueuses qui ont eu lieu lors du Forum Mines Énergie de Québec, qui s'est déroulé du 20 au 23 novembre, mettant de l'avant l'importance d'avoir une approche intégrée de l'énergie au Québec. Cet événement a été l'occasion pour l'ACIG de réaffirmer que ses membres sont résolument engagés à travailler à ce que le Québec devienne un leader mondial de l'industrie décarbonée.

"Une vision intégrée de l'énergie avec une optimisation des actifs gaziers et électriques est absolument nécessaire pour disposer d'un système énergétique fiable et résilient. Elle est aussi nécessaire pour l'abordabilité de l'énergie qui est la garantie pour la bonne santé économique du Québec et l'atteinte des objectifs de décarbonation de l'industrie tout en améliorant l'attractivité du Québec pour les investissements industriels dans la production de biens décarbonés " souligne Nazim Sebaa, Vice-Président de l'ACIG.

L'ACIG reste déterminée à contribuer activement à la transition énergétique du Québec, à collaborer avec le gouvernement et l'ensemble des acteurs québécois engagés dans l'atteinte de cet objectif. L'ACIG continuera à promouvoir une gestion équilibrée de l'énergie pour soutenir la décarbonation tout en préservant la compétitivité économique de la province.

À propos de l'ACIG : L'Association des Consommateurs Industriels de Gaz (ACIG) représente l'industrie lourde au Québec et en Ontario et promeut une gestion équilibrée de l'énergie pour soutenir la transition énergétique tout en maintenant la compétitivité économique.

Renseignements: Pour plus d'informations, veuillez contacter : Nazim Sebaa [email protected] +1 4383958309