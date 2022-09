FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE - Victoriaville encourage l'action municipale dans la lutte et l'adaptation aux changements climatiques

VICTORIAVILLE, QC, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la 7e édition du Forum développement durable présenté par la Ville de Victoriaville, en collaboration avec Hydro-Québec, les organisateurs dressent un bilan très positif de l'évènement qui s'est déroulé les 15 et 16 septembre et qui a mobilisé près de 250 personnes.

La mairesse adjointe et conseillère municipale de Victoriaville, Caroline Pilon, également responsable du comité organisateur du Forum développement durable, en compagnie des représentants de la Ville de Baie-Comeau et des professionnels qui ont participé à l’élaboration du projet gagnant. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

Durant une journée et demie, 25 municipalités du Québec avaient pour défi de cocréer sur un enjeu réel de leur territoire. Avec l'aide d'experts, de professionnels de divers horizons, de chercheurs et d'étudiants présents au sein de leur équipe de travail, les municipalités devaient trouver des solutions et proposer un projet qui réponde à un enjeu lié aux changements climatiques, tout en respectant des critères du développement durable.

Le projet Baie Co-Mobilité de la municipalité de Baie-Comeau a remporté le grand prix du jury ainsi que le prix coup de cœur des participants pour son laboratoire de mobilité durable visant à sensibiliser les citoyens, à tester des options et à implémenter des solutions adaptées aux besoins de déplacement de la population. « Nous sommes venus au Forum avec des enjeux en lien avec l'auto-solo et nous repartons avec un projet structurant. L'expérience de l'équipe est unanime : un très bon accueil, un évènement clé en mains et la présence d'experts efficaces qui nous ont permis de débloquer certaines impasses », souligne la conseillère municipale Lysandre Saint-Pierre de la ville gagnante. L'équipe de Baie-Comeau était accompagnée par des experts provenant d'ADERRE Service-conseil, du Conseil régional de l'environnement de la Mauricie et de Voyagez Futé.

« Le Forum développement durable aura été l'occasion de réseauter, de partager et de se concerter pour trouver des solutions durables à des enjeux réels des municipalités du Québec. Les participants repartent de Victoriaville avec un bagage riche et des pistes de solution concrètes et je suis très fier du succès de cette 7e édition », ajoute le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardif.

D'ailleurs, les organisateurs du Forum entendent bien partager, dans les prochaines semaines, l'ensemble des projets qui ont pris forme les 15 et 16 septembre derniers sur le site Internet au www.forumdd.com et avec l'Union des municipalités du Québec, partenaire et commanditaire de l'évènement, afin d'enrichir sa Plateforme municipale pour le climat.

Réalisée également avec l'appui d'une entreprise de la région engagée en développement durable, Gaudreau, la 7e édition du Forum affichait complet depuis quelques semaines déjà. « Le succès de cet évènement nous montre l'intérêt des municipalités à passer à l'action et à sortir des sentiers battus pour participer à un atelier alliant créativité collective et innovation. Nous lançons donc l'invitation pour la prochaine édition du Forum qui aura lieu en 2024 », annonce le maire Tardif.

Enfin, à chaque édition, l'évènement s'engage à réduire davantage son empreinte carbone. « En tant qu'organisateurs d'un évènement en développement durable qui tente de répondre au défi climatique, nous souhaitons donner l'exemple en organisant un évènement carboneutre et écoresponsable. C'est pourquoi cette année nous avons choisi de compenser en double les 15 tonnes de gaz à effet de serre générées par le Forum par le biais de l'organisme Planetair, qui offre un portefeuille de projets bénéfiques pour le climat, ici, au Québec », explique Mme Caroline Pilon, mairesse adjointe, conseillère municipale et élue responsable du comité organisateur.

Pour plus d'information sur l'évènement, visitez notre site Internet au www.forumdd.com.

La Ville de Victoriaville tient à remercier Hydro-Québec, qui poursuit son partenariat avec le Forum DD cette année en tant que collaborateur principal. Fleuron de l'économie et de l'énergie au Québec, Hydro-Québec est un leader reconnu de développement durable de l'énergie et un grand partenaire des municipalités du Québec dans l'atteinte de leurs objectifs climatiques.

