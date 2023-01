Forum d'action sur l'eau 2023 - Un mandat plus fort et une nouvelle présidente

QUÉBEC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Signe que l'enjeu de l'eau est une priorité pour le gouvernement du Québec, celui-ci relance les travaux du Forum d'action sur l'eau en lui attribuant deux principaux mandats : collaborer à l'élaboration d'un prochain Plan Eau et réfléchir aux grandes lignes du futur Fonds bleu. C'est Mme Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité), qui aura la responsabilité de présider les travaux du Forum, dont les résultats des travaux sont attendus fin 2023.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui. Il a également informé les membres de l'actualisation du mandat du Forum qui, à titre de comité consultatif, aura pour responsabilité de soutenir le gouvernement dans la mise en place du Fonds bleu annoncé par le premier ministre en décembre dernier, et de faire des recommandations sur le prochain Plan Eau. Le Fonds bleu garantira un financement prévisible et soutenu d'actions en cours et de nouvelles initiatives pour protéger l'eau, une démarche nécessaire qui s'inscrit en cohésion avec la lutte contre les changements climatiques.

Afin de favoriser une plus grande représentativité des acteurs de l'eau au sein du Forum, le ministre annonce l'ajout de quatre nouvelles organisations à la liste des membres, soit la Fondation Rivières, Eau Secours, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Pour attester la volonté du gouvernement d'agir rapidement pour protéger cette richesse nationale qu'est l'eau, le ministre de l'Environnement et sa collègue ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ont confirmé plus tôt aujourd'hui un investissement de 40 millions de dollars afin d'appuyer le projet de protection du lac Saint-Charles, une source d'eau potable qui dessert près de 300 000 citoyennes et citoyens dans la Capitale-Nationale.

Citations :

« Avec son nouveau Plan Eau, le gouvernement souhaite renforcer le leadership du Québec dans la protection de cette précieuse ressource. Grâce à la collaboration des nombreuses parties impliquées au sein du Forum d'action sur l'eau, nous sommes maintenant mieux outillés pour concrétiser notre vision d'une gouvernance de l'eau à la fois responsable, intégrée et durable. Et, bientôt, le Fonds bleu sera un nouveau levier stratégique et financier pour réaliser cette vision et protéger cette importante richesse naturelle nationale, tout en assurant la prospérité du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis honorée de seconder le ministre dans un mandat aussi fondamental que la protection de l'eau et la biodiversité. Je suis fière de m'associer à des personnes de grande expertise et de présider le plus important Forum d'action sur l'eau au Québec, dont le mandat a été bonifié en vue de la création du Fonds bleu, qui permettra très bientôt de décupler notre pouvoir d'action pour les années à venir. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

Le Forum d'action sur l'eau a été créé par le gouvernement du Québec en décembre 2020 afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions gouvernementales avec celles des autres parties prenantes impliquées dans la gouvernance de l'eau au Québec, dont les municipalités et les organismes environnementaux.

La Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 prévoit sept orientations visant à permettre au gouvernement d'assumer pleinement son rôle de gardien de l'eau et à mobiliser l'ensemble des parties prenantes concernées vers l'atteinte d'objectifs communs, notamment pour assurer une eau de qualité à la population québécoise, mieux prévenir et gérer les risques liés à l'eau, puis miser sur son potentiel économique, tout en assurant une utilisation durable de la ressource.

La première session des travaux du Forum d'action sur l'eau a été lancée en mars 2021 avec comme principal objectif de renforcer la coordination de l'action stratégique à l'échelle nationale, puis de mieux arrimer les priorités du gouvernement avec les enjeux des acteurs locaux et régionaux impliqués dans la gestion de l'eau sur l'ensemble du territoire, par exemple, les problématiques prioritaires répertoriées à l'échelle des bassins versants.

Plus de 25 organisations membres et non-membres ont pris part au Forum et à ses groupes de travail jusqu'à maintenant, dont plusieurs issues des milieux municipal, environnemental, économique et scientifique. Les constats et les recommandations issus de leurs travaux ont fait l'objet d'une première publication en juin 2022. Ce bilan des actions concertées alimentera les réflexions sur le Plan Eau.

Avec ses quatre nouveaux membres, le Forum compte maintenant une douzaine de membres issus des milieux municipal, environnemental, économique et scientifique, soit l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Ouranos, Réseau Environnement, l'Union des producteurs agricoles, le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec, le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, le Conseil patronal de l'environnement du Québec et Osmoz - Consortium de recherche dédié à l'eau.

Le Plan Eau fera l'objet d'une consultation, dont les détails sont à venir.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le Forum, notamment pour consulter la liste complète des membres et le bilan 2022, consultez la page thématique sur le site Web du Ministère : Forum d'action sur l'eau.

Source : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs