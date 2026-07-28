Fortune annonce le palmarès Fortune Global 500 de 2026

Amazon arrive en tête et met fin au règne de 12 ans de Walmart

Les entreprises américaines ont atteint un sommet en 18 ans, se classant en tête du monde avec 141 entreprises

Les femmes battent un nouveau record avec 34 chefs de direction au Fortune Global 500, grimpant à une représentation de 6,8 %

Les « Sept Magnifiques » ont généré 2 300 milliards de dollars de revenus et 608 milliards de bénéfices en 2025

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, en couverture de Fortune avec un article détaillé exclusif

NEW YORK, 28 juillet 2026 /CNW/ -- Fortune publie aujourd'hui le Fortune Global 500(™) 2026, la liste ultime des plus grandes sociétés du monde classées par chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.

Amazon occupe la première place cette année, mettant fin aux 12 ans de Walmart en tête du classement, suivi par State Grid, UnitedHealth Group et Saudi Aramco. Amazon a éclipsé la barre des 700 milliards de dollars avec un bond de 12 % de ses revenus en 2025 et revendiqué le titre de « plus grande entreprise au monde par le chiffre d'affaires ».

Le président exécutif d'Amazon, Jeff Bezos, en couverture du numéro d'août/septembre 2026 de Fortune. Photo de Spencer Lowell pour Fortune. Le Fortune Global 500 en couverture de l'édition asiatique d'août/septembre 2026 de Fortune

Le Fortune Global 500 de cette année marque la 37e édition de la liste et a enregistré des chiffres records en termes de revenus et de profits globaux (non ajustés en fonction de l'inflation). Au total, les entreprises du Fortune Global 500 représentent les deux tiers du PIB mondial avec 43 100 milliards de dollars (en hausse de 3 %) de revenus, 3 400 milliards de dollars (en hausse de 14 %) de profits et 70,2 millions de personnes dans le monde. Les 50 premières entreprises représentent à elles seules 33 % du total des revenus et 39 % du total des profits, tandis que les 100 premières entreprises représentent respectivement 47 % et 53 %, ce qui souligne à quel point la puissance mondiale des entreprises est concentrée au sommet.

LE TOP 10 DU FORTUNE GLOBAL 500 DE 2026 :

Amazon.com (États-Unis) Walmart (États-Unis) State Grid (Chine) UnitedHealth Group (États-Unis) Saudi Aramco (Arabie saoudite) Apple (États-Unis) McKesson (États-Unis) Alphabet (États-Unis) CVS Health (États-Unis) China National Petroleum (Chine)

La présence américaine sur le Fortune Global 500 a atteint son plus haut niveau depuis 2008, avec 141 entreprises (plus trois par rapport à l'an dernier), soit plus que tout autre pays. Les entreprises américaines ont généré 15 500 milliards de dollars de revenus globaux, en hausse de 6 % par rapport à l'an dernier. La Grande Chine - composée de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan - s'est classée deuxième avec 122 entreprises, en baisse de huit entreprises par rapport à l'an dernier et marquant son nombre le plus bas depuis 2018.

Les sociétés Fortune Global 500 sont basées dans 242 villes et 36 pays/territoires à travers le monde. Les cinq principales villes -- Pékin, Tokyo, New York, Londres et Paris -- servent de base à près du quart des entreprises du classement Fortune Global 500. Paris est revenue dans le top cinq pour la première fois depuis 2021. EP Group (République tchèque) marque le tout premier représentant du pays sur le Fortune Global 500, et 14 pays et territoires ont une seule entreprise sur la liste, dont l'Autriche, la République tchèque, la Pologne, le Qatar, l'Arabie saoudite et la Thaïlande.

Le nombre de femmes chefs de direction des entreprises du Fortune Global 500 a atteint un record de 34 (6,8 %), en hausse d'un par rapport à l'année précédente. Parmi les leaders notables figurent Fortune's 2026 Most Powerful Woman, Jane Fraser de Citigroup, Gail K. Boudreaux d'Elevance Health, Sarah M. London de Centene, Meg O'Neill de BP, Mary Barra de General Motors et Sandy Ran Xu de JD.com. Les États-Unis sont en tête avec 16 entreprises dirigées par des femmes chefs de direction, suivies de la France avec six, de la Chine avec trois, et du Brésil, de l'Allemagne et du Royaume-Uni avec deux chacun.

La technologie est le secteur en pleine croissance : 38 entreprises (plus quatre par rapport à l'an dernier), revenus en hausse de plus de 20 % pour atteindre environ 4 000 milliards de dollars et profits en hausse de 36 % pour atteindre environ 835 milliards de dollars. Alphabet a pris la relève comme l'entreprise la plus rentable au monde, réalisant 132 milliards de dollars de bénéfices, ce qui en fait le deuxième montant le plus élevé jamais enregistré pour une entreprise du Fortune Global 500. Quatre sociétés du classement Fortune Global 500, toutes basées aux États-Unis (Alphabet, Nvidia, Apple et Microsoft), ont dégagé chacun au moins 100 milliards de dollars de bénéfices en 2025, reflétant la force de la technologie américaine. Ensemble, Alphabet (8e), Apple (6e), Microsoft (18e), Nvidia (28e) et Meta (30e) ont généré un bénéfice net de 527 milliards de dollars.

Néanmoins, le secteur financier demeure le plus important avec 123 entreprises sur la liste, suivi de l'énergie (77), de la technologie (38), des véhicules et des pièces automobiles (35) et des soins de santé (31). Elles représentent 61 % des entreprises sur la liste et 66 % des revenus totaux générés.

Les « Sept Magnifiques » ont affiché des revenus globaux (2 300 milliards de dollars) et des profits (608 milliards de dollars) records l'an dernier. Collectivement, Amazon (1er), Apple (6e), Alphabet (8e), Microsoft (18e), Nvidia (28e), Meta Platforms (30e) et Tesla (116e) ont rapporté 608 milliards de dollars de revenus nets.

Le Fortune Global 500 de cette année compte 24 nouveaux venus, dont 13 entreprises qui ont fait leurs débuts, et 11 entreprises qui sont revenues sur la liste après au moins un an d'absence. Parmi les primo-entrants figurent EP Group (179e), Galaxy Digital (244e), WT Microelectronics (431e), Advanced Micro Devices (478e) et Coupang (479e).

La liste complète est en ligne ici et sera disponible en kiosque le 18 août.

Dans son avant-propos du numéro d'août/septembre 2026, Alyson Shontell, rédactrice en chef et directrice du contenu de Fortune, explique : « Dans l'ensemble des activités mondiales, nous constatons encore et toujours que les entreprises qui l'emportent sont celles qui s'adaptent aux changements ». Elle ajoute : « Amazon se hisse en tête du Fortune Global 500, faisant tomber Walmart de son piédestal. L'entreprise s'est continuellement réinventée au sein de nouveaux secteurs d'activité et via des paris audacieux. Elle s'est notamment engagée à investir 200 milliards de dollars dans le renforcement de ses capacités d'IA et infonuagiques. »

Jeff Bezos, président exécutif d'Amazon, est en couverture du numéro d'août/septembre 2026 de Fortune, qui comprend un article détaillé exclusif de Kristin Stoller de Fortune sur Bezos et sa société fondée en 1995.

Les sociétés sont classées dans le Fortune Global 500 en fonction des revenus totaux pour leurs exercices financiers respectifs se terminant au plus tard le 31 mars 2026. Toutes les entreprises figurant sur la liste doivent publier des données financières et communiquer tout ou partie de leurs chiffres à un organisme gouvernemental. Les derniers chiffres de la liste sont ceux communiqués par les entreprises ; toute comparaison porte sur les chiffres de l'année précédente tels qu'ils ont été communiqués à l'origine. Fortune ne retraite pas les chiffres de l'année précédente pour tenir compte des changements comptables. La méthodologie complète est disponible ici.

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