Fortune lance la première liste Fortune Crypto 100, qui classe les entreprises et les protocoles les plus influents de l'écosystème mondial des actifs numériques

La liste Fortune Crypto 100 met en lumière des chefs de file répartis dans 10 catégories : finance traditionnelle, finance décentralisée, capital de risque, exploitation minière, stablecoins, trésoreries d'actifs numériques et fonds négociés en bourse, et plus encore.

met en lumière des chefs de file répartis dans 10 catégories : finance traditionnelle, finance décentralisée, capital de risque, exploitation minière, stablecoins, trésoreries d'actifs numériques et fonds négociés en bourse, et plus encore. Ce classement distingue à la fois des chefs de file natifs de l'écosystème crypto et des institutions financières traditionnelles, reflétant l'institutionnalisation rapide des actifs numériques et leur importance croissante pour les investisseurs, les entreprises et les marchés du monde entier.

Fortune lance également la liste Fortune Crypto Innovators, distinguant des entreprises et protocoles émergents qui font progresser l'industrie grâce à des percées en matière de technologie, d'infrastructure, de sécurité et d'adoption.

NEW YORK, 11 juin 2026 /CNW/ - Fortune a dévoilé aujourd'hui le premier Fortune Crypto 100, un classement définitif des entreprises et protocoles qui façonnent l'écosystème des actifs numériques. Ce classement reconnaît à la fois des pionniers natifs de l'écosystème crypto comme Coinbase et Uniswap et des institutions financières établies comme JPMorgan et Robinhood, reflétant l'influence croissante du secteur dans la finance mondiale.

La liste des 100 entreprises et protocoles couvre dix catégories allant des technologies financières au capital de risque en passant par l'exploitation minière. Les catégories présentent chacune des classements individuels de 1 à 10. Ensemble, les sociétés figurant dans les 10 catégories illustrent comment les actifs numériques et la technologie blockchain sont de plus en plus intégrés à Wall Street, aux marchés mondiaux des capitaux et au système financier en général.

« Cette liste témoigne des individus et entreprises qui ont construit sur la vision initiale de Satoshi Nakamoto, et créé une nouvelle industrie majeure, souvent face à l'hostilité des gouvernements. Cette liste intervient également à un moment critique pour une industrie des actifs numériques de plus en plus façonnée par Wall Street et les grandes entreprises », a déclaré Jeff John Roberts, rédacteur en chef de Fortune Crypto. Lisez l'introduction à la liste ici.

Dans la tradition de l'emblématique Fortune 500, la liste a été dressée de façon indépendante par l'équipe éditoriale de Fortune Crypto. La liste est basée sur une série de méthodologies rigoureuses et s'appuie en partie sur une enquête menée auprès des meilleurs professionnels des cryptomonnaies. Les résultats reflètent également l'analyse financière et technique d'Inca Digital, qui fournit des données, des analyses et une expertise aux principales bourses, institutions financières, régulateurs et agences gouvernementales au monde.

« Évaluer les actifs numériques signifie voir au-delà des tendances et analyser les données qui isolent les signaux réels. Inca a apporté à la liste Fortune Crypto 100 l'analyse financière et technique des marchés, du sentiment et de l'activité sur la chaîne de blocs. Voici à quoi ressemble un niveau de référence plus élevé pour le suivi du secteur », a déclaré Adam Zarazinski, PDG d'Inca Digital.

Pour consulter le classement complet, la méthodologie et la définition des catégories, et pour en savoir plus sur les entreprises figurant sur la liste Crypto 100, rendez-vous à : https://fortune.com/ranking/crypto/2026/.

Catégorie Classés n°1 Finance centralisée Coinbase Finance traditionnelle Franklin Templeton Technologie financière Robinhood Finance décentralisée Hyperliquid Sociétés de capital de risque Andreessen Horowitz Stablecoins Tether Services liés aux cryptoactifs Chainalysis Trésoreries d'actifs numériques et fonds négociés en bourse BlackRock Exploitation minière Mara Chaînes de blocs et protocoles Bitcoin

En plus de Crypto 100, Fortune lance la toute première liste Fortune Crypto Innovators, qui reconnaît des entreprises contribuant à faire progresser l'écosystème des actifs numériques grâce à des technologies novatrices, une infrastructure, une sécurité, des études, une adoption et d'autres contributions significatives au secteur. Alors que la liste Crypto 100 met en lumière les entreprises et protocoles les plus influents du secteur, Crypto Innovators met en lumière les bâtisseurs, les facilitateurs et les pionniers dont le travail contribue à façonner l'avenir de la chaîne de blocs et des actifs numériques au-delà des critères traditionnels d'envergure.

Les listes Fortune Crypto 100 et Fortune Crypto Innovators reconnaissent 130 entreprises et protocoles qui façonnent l'avenir des actifs numériques. Alors que la liste Crypto 100 est dominée par des entreprises basées aux États-Unis, reflétant l'ampleur, la maturité et l'adoption institutionnelle du marché américain, la liste complémentaire Crypto Innovators met en évidence des chefs de file émergents des régions Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Afrique.

Collectivement, les deux listes soulignent une caractéristique déterminante de l'économie de la chaîne de blocs en constante évolution : Bien que le leadership du marché demeure concentré dans une poignée de centres établis, l'innovation est de plus en plus mondiale et de nouvelles technologies, infrastructures et modèles d'affaires sont en cours d'élaboration partout dans le monde.

À propos de Fortune :

Fortune est la principale entreprise médiatique mondiale pour les dirigeants d'entreprise, s'appuyant sur un héritage de 96 ans de journalisme de confiance et primé. Propriété indépendante, Fortune raconte l'histoire du monde des affaires en couvrant autant les entreprises bien établies que la nouvelle génération d'innovateurs à travers le monde. Fortune mesure la performance des entreprises au moyen de critères rigoureux et les tient responsables, dans les régions du monde entier. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500, Femmes les plus influentes et Entreprises les plus admirées au monde. Fortune bâtit des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion de l'industrie pour des conférences et sommets exclusifs, notamment Fortune Global Forum, Fortune Brainstorm Tech et Fortune Most Powerful Women. Pour plus d'informations, consultez le site fortune.com.

À propos d'Inca Digital :

Fondée en 2019, Inca Digital est une société de renseignements sur les actifs numériques au service des institutions financières, des gestionnaires d'actifs et des gouvernements. Nous menons des enquêtes en nous appuyant sur les données de la chaîne de blocs, les médias sociaux et les renseignements provenant du Web clandestin pour dresser un portrait complet qu'aucune source unique ne peut fournir. Nous transformons des données complexes en renseignements exploitables, permettant à nos clients d'agir rapidement, au moment où cela compte vraiment. Découvrez notre travail sur inca.digital.

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