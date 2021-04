Forte présence de l'UQAM au Congrès de l'Acfas

MONTRÉAL, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Organisé par l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop, le 88e Congrès de l'Acfas réunira plus de 450 chercheuses et chercheurs de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), lors d'une première édition complètement virtuelle.

Des questions d'actualité seront largement exposées par des membres de la communauté uqamienne lors de ce rassemblement multidisciplinaire. Bien évidemment, plusieurs travaux de l'UQAM puisent leur inspiration dans la crise sanitaire qui dure depuis plus d'un an.

Voici une sélection de ce que nos chercheuses et chercheurs présenteront :

Lundi 3 mai 2021

Droit, sciences sociales et société : épistémologie comparée des catégories juridiques et sociales

Frédérick Guillaume Dufour, Doris Farget

Colloque 473

8 h 40

À qui revient la responsabilité de définir les notions qui font l'objet des lois? Aux chercheurs du milieu des sciences sociales ou aux responsables du droit? Comme les acteurs de la société civile font également usage de ces notions, est-ce que leur opinion devrait être considérée quand vient le moment de les définir?

Intersections du design 2020 : prendre soin par le design

Stéphane Vial

Colloque 642

9 h

Le design a une vocation commerciale et industrielle qui va à l'encontre des tendances écologique et sociale. Cette présentation explore des démarches de design responsable, qui transforment notre environnement pour favoriser le bien-être collectif.

Pandémie oblige : une recherche permettant d'accompagner des familles en éducation à domicile

Émilie Tremblay-Wragg, Sylvie Viola, Cynthia Vincent

Colloque 4

14 h 30

De nombreuses familles ont vu la pandémie comme une occasion de prendre entièrement en charge l'éducation de leurs enfants. Le groupe de recherche documente et accompagne des parents qui expérimentent l'école à la maison.

Mardi 4 mai 2021

Les différences de genre à l'école : problématiques et enjeux propres aux filles et aux garçons

Isabelle Plante, Catherine Fréchette-Simard, Mylène Beaulieu, Camille Carrier Belleau, Evelyne Gauthier, Kathryn Chaffee

Colloque 530

9 h

Les différences existantes entre les filles et les garçons durant leur parcours scolaire sont remarquables. Saviez-vous que les filles sont environ deux fois plus nombreuses que les garçons à obtenir un diplôme de niveau secondaire? Pourtant, elles sont moins enclines à choisir des postes de haute direction dans leur carrière professionnelle.

Adhésion aux comportements préventifs et aux intentions de vaccination dans le monde: résultats de l'étude iCARE

Kim Lavoie

Colloque 651

9 h 30

La professeure Kim Lavoie intervient régulièrement dans les médias au sujet de l'étude internationale iCare et continuera de le faire pour démystifier les comportements de la société à l'égard des mesures sanitaires préventives.

Violences sexuelles et ajustement des survivant·es : mécanismes explicatifs et d'intervention

Natacha Godbout, Éliane Dussault, Mylène Fernet

Colloque 428

9 h 35

Au Québec, depuis le début de l'année, le bilan des féminicides s'est lourdement aggravé à cause de l'augmentation du nombre de victimes de violence conjugale. Cela montre bien l'urgence de s'attaquer aux questions relatives aux violences à caractère sexuel.

Effets de la Loi 21 sur les facultés et les départements d'éducation des universités québécoises et sur les acteurs universitaires qui œuvrent et étudient en leur sein

Maryse Potvin, Stéphanie Tremblay

Colloque 615

14 h

Une étude menée auprès de 972 répondants montre que l'adoption de la Loi sur la laïcité (Loi 21) par le gouvernement du Québec a engendré une hausse de la discrimination envers les stagiaires en enseignement, même si cette Loi ne s'applique pas à eux.

Évolution récente de l'hypoxie le long du chenal laurentien à partir du contenu biogénique du sédiment

Tiffany Audet, Anne de Vernal

Colloque 628

14 h 10

Une faible concentration d'oxygène dans une partie du Golfe du Saint-Laurent a entraîné une diminution de la diversité marine à cet endroit. Ce changement est-il réversible? La crise climatique serait-elle à l'origine d'une mauvaise oxygénation des eaux du Golfe Saint-Laurent?

La vulnérabilité numérique chez les jeunes : enquête sur les risques numériques au Québec

Amina Yagoubi

Colloque 609

14 h 35

Les jeunes intègrent de plus en plus une culture numérique incitant à la haine. Obnubilés par leurs appareils électroniques, quels risques encourent-ils face à cette nouvelle réalité numérique?

Regards sur les facteurs d'acceptabilité d'une technologie alimentaire sans compromis : la viande cultivée en laboratoire

Jean-David Perron

Colloque 402

15 h 15

La viande cultivée est un produit développé en laboratoire qui prétend être plus écologique que l'industrie du bétail et plus respectueux des animaux, tout en n'affectant pas nos habitudes alimentaires. Les consommateurs adopteront-ils ce nouveau produit?

Mercredi 5 mai 2021

Numérisation de la société et enjeux en santé : transformation des espaces, des processus et des relations

Benoit Cordelier

Colloque 442

8 h 30

La pandémie de la COVID-19 révèle les problèmes de notre système de santé. Le numérique s'avère être une solution miracle à ces maux en permettant, par exemple, le transfert rapide des données d'un patient en détresse d'un centre à un autre.

Résurgence des croyances ou continuité des savoirs? Pour une socio-anthropologie des fantômes

Marc Ayotte

Colloque 436

9 h 25

Les fantômes sont au cœur de nos histoires de peur. La question demeure : devrions-nous y croire? Cette communication se penche sur la conception très abstraite que nous avons des phénomènes paranormaux.

Respect de la vie privée et problématiques éthiques à l'ère des données massives

Sébastien Gambs

Colloque 219

14 h 30

À l'aide d'algorithmes et de données personnelles, une organisation peut cibler, dans un but commercial, les intérêts précis de ses consommateurs. Ce processus de ciblage transgresse le droit à la vie privée des internautes et pose des enjeux éthiques. Qu'en est-il de la transparence de ces algorithmes?

Jeudi 6 mai 2021

15e colloque sur les risques naturels au Québec

Mustapha Kebiche, Philippe Gachon

Colloque 631

9 h

De retour pour une 15e fois au Congrès de l'Acfas, cette équipe de recherche fait le point sur l'urgence qui a mené, en juillet 2019, à presser l'adoption d'un moratoire empêchant la construction de nouveaux bâtiments dans 16 régions du Québec, toutes à risques élevés d'inondations.

L'itinérance en quelques minutes

Philippe-Benoit Côté

Colloque 453

9 h

Avec la pandémie de COVID-19, de nombreuses familles québécoises ont vu leur situation devenir de plus en plus précaire jusqu'à basculer. Peu de travaux ont été faits sur les causes qui provoquent le passage à la rue. Des présentations, sur le modèle de Ma thèse en 180 secondes, décortiqueront la vie en itinérance et ses stratégies de résistance.

Concevoir et fabriquer avec l'existant : une approche d'actualisation de lots d'objets en fin de vie par le design en vue de leur réintroduction dans un nouveau cycle d'usage.

Maurice Cloutier

Colloque 642

9 h 05

Comment contrer l'incessante production de biens qui alimente la surconsommation? En remaniant des objets désuets grâce à du design qui réussit bellement à les réinsérer dans un nouveau cycle d'usage.

La COVID-19 et le secteur humanitaire, quels impacts et quelles pistes de solutions?

François Audet, Caroline Coulombe, Yannick Hémond, Diane Alalouf-Hall

Colloque 466

10 h

La pandémie de la COVID-19 menace les populations vulnérables qui se trouvent privées des ressources du secteur humanitaire. Cette crise sanitaire s'ajoute à celles qui faisaient déjà rage dans des zones plus fragiles et exerce une pression sur les organismes humanitaires locaux.

Les athlètes âgés : un modèle pour mieux comprendre la relation entre le cœur et le cerveau?

Kathia Saillant

Colloque 604

13 h

Peu d'études se sont penchées sur la relation qui existe entre le sport et le vieillissement des femmes athlètes âgées. Les performances athlétiques assurent une meilleure santé physique, mais également mentale et cognitive.

Vendredi 7 mai 2021

« Éduquer par l'art » en lien avec les enjeux sociétaux : réflexions théoriques, expériences et perspectives, à l'école et au-delà (2e édition)

Vincent Bouchard-Valentine

Colloque 514

9 h

Comment parler de la crise climatique et de la diversité dans un cours d'art en milieu scolaire? Ce colloque a pour but de montrer comment l'art éveille la conscience sociale des jeunes.

Détrans… de qui et de quoi parlons-nous ?

Denise Medico, Mélanie Millette, Olivier Turbide

Colloque 653

10 h 45

Le groupe de recherche présentera le premier travail majeur au sujet des personnes qui ont interrompu leur transition de genre, et ce, du point de vue de jeunes transgenres et de professionnels de la santé.

Communications libres

Quelques chercheuses et chercheurs présenteront également des activités de communications sous forme de capsules vidéo. Ces communications libres seront disponibles gratuitement au public tout au long de l'événement.

Parmi celles-ci :

