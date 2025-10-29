OTTAWA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) révèle que malgré la croissance rapide de la fonction publique fédérale, les PME ne reçoivent que des services qu'ils jugent « acceptables » tout au mieux. Beaucoup de PME font également face à de longs délais d'attente ou obtiennent des informations contradictoires des principaux ministères et organismes fédéraux avec lesquels elles interagissent le plus.

« La taille de la fonction publique a augmenté de 36 % au cours des 10 dernières années, une croissance qui dépasse de loin celle de la population et de l'emploi dans le secteur privé. Pourtant, seulement 16 % des PME, en moyenne, estiment que le service est bon. Le gouvernement grossit, mais les services ne s'améliorent pas », indique Michelle Auger, directrice, Échanges commerciaux et compétitivité des marchés à la FCEI et auteure principale du rapport.

La FCEI a analysé les interactions des PME avec les 5 ministères et organismes fédéraux qu'elles contactent le plus souvent : l'Agence du revenu du Canada (ARC), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Statistique Canada, Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Parmi les PME ayant interagi avec l'ARC, seulement 18 % estiment que la qualité du service est bonne, et 15 % jugent que le délai de réponse est bon. C'est IRCC qui suscite le plus d'insatisfaction auprès des propriétaires de PME, suivi de l'ASFC. EDSC et Statistique Canada ont obtenu des résultats plus mitigés.

Les propriétaires de PME ont cité l'inaccessibilité de l'information, la rigidité des processus, les longs délais de réponse et les problèmes techniques comme étant des défis majeurs lors de leurs interactions avec les ministères et organismes gouvernementaux.

Alors que le gouvernement fédéral prépare son budget de l'automne et examine ses dépenses, la FCEI recommande les mesures suivantes :

Publier des normes de service transparentes et ambitieuses pour l'ensemble des ministères et organismes

Adopter des limites d'embauche fondées sur la population ou le PIB

Accélérer les réformes réglementaires, par exemple en adoptant la règle du « deux pour un », qui s'appliquerait à l'ensemble des lois, des règlements et des politiques

Mettre les technologies à profit pour améliorer le service à la clientèle

Prendre des engagements en matière de prudence budgétaire pour limiter la croissance de la bureaucratie

« Le succès du gouvernement ne se mesure pas au nombre de personnes qu'il emploie, mais à la vitesse à laquelle il peut résoudre les problèmes et à la clarté des informations qu'il partage avec les PME et la population en général. Trop de ministères n'offrent pas un service à la hauteur pour le prix que nous payons. Ottawa doit réduire la taille et le coût de la fonction publique et déployer un plan clair pour améliorer le service offert aux entreprises. Les PME méritent mieux et s'attendent à mieux du secteur public », conclut Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

