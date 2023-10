FORMATIONS ACCÉLÉRÉES DANS LA CONSTRUCTION : L'ACRGTQ SE RÉJOUIT DE L'ANNONCE DU GOUVERNEMENT

QUÉBEC, le 31 oct. 2023 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et de grands travaux du Québec (ACRGTQ) est heureuse de l'Offensive formation en construction annoncée par le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, du ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville.

« Voilà une mesure intéressante et innovante pour s'attaquer au problème de la pénurie de main-d'œuvre! Avec les grands projets qui s'en viennent, le Québec aura grandement besoin d'un bassin de travailleurs engagés et compétents. En ce sens, je salue l'initiative annoncée », commente Steeve Gonthier, Président de l'ARCGTQ.

Grâce à cette annonce, le Québec de demain sera prêt à faire face au développement d'infrastructures pour un avenir vert et prospère. Une main-d'œuvre fière et qualifiée participera aux grands projets énergétiques et aux grands projets de mobilité envisagés par le gouvernement.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

