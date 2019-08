Formation générale au cégep : évitons le nivellement par le bas

MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - À la suite des propos tenus en début de semaine par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, quant à une éventuelle modernisation de la formation générale dans les cégeps, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) tient à rappeler l'importance de défendre une vision large de la réussite éducative qui englobe l'ensemble du développement de la personne et qui ne se réduit pas à une approche comptable axée strictement sur le taux de diplomation.

Certains propos tenus dans les médias cette semaine laissent entendre qu'il faut « moderniser » et rendre plus « attrayante » la formation générale pour augmenter le taux de diplomation, en particulier les cours de français et de philosophie. « Il s'agit d'une équation simpliste sans fondement qui ressemble à s'y méprendre à du nivellement par le bas : les établissements collégiaux appartiennent à l'enseignement supérieur qui suppose une complexité des savoirs, qu'on se destine au milieu du travail ou aux études universitaires. », affirme Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

La formation générale fournit précisément un socle commun de connaissances et d'aptitudes qui préparent à la citoyenneté : il s'agit d'un apport considérable au développement de la personne qui enrichit considérablement l'ensemble de la société québécoise. « La formation générale est incontournable pour mener à la réussite éducative puisqu'elle forme des citoyennes et des citoyens outillés de façon assez large et durable pour comprendre la société dans laquelle ils vivent et être en mesure d'y contribuer et de s'adapter aux changements. », explique Yves de Repentigny, vice-président responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

Les enseignantes et les enseignants des cégeps, experts disciplinaires et pédagogiques, sont au cœur des processus de révision, d'implantation et d'évaluation des programmes et la responsabilité de la qualité de l'enseignement leur incombe. « Les enseignantes et les enseignants ne sont pas déconnectés de la société et la question de la mise à jour de la formation fait partie de leur quotidien. Leur expertise ainsi que l'autonomie professionnelle dont ils jouissent leur offrent la latitude nécessaire pour rendre les cours plus " attrayants " à l'intérieur des balises ministérielles. Présenter les cours comme des entités figées, donc désuètes, c'est méconnaître le dynamisme de la vie pédagogique enseignante. », conclut Yves de Repentigny.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) représente près de 18000 profs de cégep, soit 85% des enseignantes et des enseignants du réseau collégial, répartis dans 46 syndicats dans toutes les régions du Québec. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

