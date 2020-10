Formation de la main d'œuvre - Formation en temps de pandémie? On joue avec le feu!

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec fait face à une montée en flèche du nombre de cas d'infection à la COVID-19, que la transmission communautaire est évidente et que le Center for Disease Control and Prevention (CDC) américain annonce que la transmission par aérosol est une réalité, la Direction nationale des soins préhospitaliers d'urgence du ministère de la Santé et des Services sociaux a choisi de reprendre le programme de formation continue des paramédics du Québec.

La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ, section locale 592 de la FTQ) estime qu'il est irresponsable de réunir dans une même salle plusieurs intervenants de première ligne ne travaillant pas tous dans les mêmes établissements. Cette prise de risque nous semble particulièrement inconsciente dans les zones rouges et oranges.

Les paramédics de la FTPQ n'ont jamais hésité à aller au front durant la pandémie que nous vivons. Au moment où le premier ministre du Québec appelle à limiter au minimum les activités non essentielles, il est aberrant de voir que certains décideurs du réseau de la santé ignorent ces directives en tenant des rassemblements à haut risque de transmission.

« La deuxième vague d'une pandémie mondiale n'est pas le moment idéal pour rattraper le retard, parfois immense, qui existe en matière de formation des paramédics au Québec. Laissons passer les moments critiques avant de mettre sur pied des activités de formation qui mettent inutilement les paramédics et, indirectement, la population en danger » a déclaré Benoit Cowell, président de la FTPQ.

La FTPQ est un syndicat majeur dans le domaine du préhospitalier. Nous sommes le seul syndicat indépendant exclusif de paramédics au Québec. La FTPQ est un syndicat affilié à la FTQ, la plus grosse centrale syndicale au Québec.

SOURCE FTQ

Renseignements: Source : David Gagnon, Vice-président, Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ-592), [email protected], (438) 883-8303

Liens connexes

http://ftq.qc.ca/