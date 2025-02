FORCE - DES SOMMES SIGNIFICATIVES POUR MAINTENIR LES EMPLOIS DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue l'annonce de la ministre de l'Emploi, Mme Kateri Champagne-Jourdain, d'investir 20 M$ dans FORCE. Cette initiative permettra de soutenir la formation dans les entreprises touchées par la menace de tarifs douaniers, afin de les aider à maintenir leurs activités, améliorer leur productivité et à diversifier leur production.

L'incertitude actuelle a déjà des impacts sur les liquidités des entreprises manufacturières. L'aide annoncée aujourd'hui permettra de donner un coup de main pour garder un maximum de travailleurs en emploi dans le secteur manufacturier et assurer sa vitalité, essentielle pour le développement économique de nos régions. Rappelons que, compte tenu de son importance dans les exportations québécoise, le manufacturier serait le secteur le plus affecté par les tarifs douaniers.

« Dans le contexte actuel, les gouvernements doivent tout faire pour s'assurer de soutenir les entreprises et offrir des solutions pour maintenir les travailleurs en emploi dans le secteur manufacturier, qui fait encore face à des enjeux importants de main-d'œuvre. L'aide annoncée aujourd'hui permettra de soutenir les entreprises dans cette période tout en contribuant aux objectifs d'amélioration de la productivité. Cela répond à l'une des demandes de MEQ pour faire face aux tarifs douaniers et nous espérons que les annonces gouvernementales à venir seront aussi orientées vers les secteurs les plus touchés » a affirmé Mme Julie White, présidente-directrice générale de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

