Les principes d'inclusion, de diversité et d'équité (IDÉ) mis de l'avant par KPMG au Canada sont fondés sur l'équité et l'inclusivité du milieu de travail, l'attention accordée à la santé mentale et à la résilience de l'équipe, et la reconnaissance en tant que leader IDÉ. La stratégie IDÉ du cabinet vise large et englobe, par exemple, la formation et l'éducation, les partenariats, le mentorat et les bourses en collaboration avec des organisations, des réseaux d'employés et des recruteurs IDÉ qui préconisent la diversité.

« La stratégie d'inclusion, de diversité et d'équité de KPMG au Canada est au cœur de toutes nos actions en tant que cabinet, et la reconnaissance qui nous est accordée aujourd'hui reflète notre travail de près de deux décennies d'accueil et de soutien de nos employés au sein du cabinet et des communautés où nous sommes actifs », affirme Elio Luongo, chef de la direction et associé principal de KPMG au Canada et co-président du Conseil Inclusion et diversité du cabinet.

La liste de Forbes résulte d'un sondage indépendant auprès de 10 000 personnes travaillant au sein d'entreprises comptant plus de 500 employés au Canada.

Dans ce sondage, les répondants étaient appelés à classer leur employeur et d'autres entreprises en fonction de mesures variées de la diversité, notamment le respect des différences individuelles par les employeurs, l'offre de possibilités d'avancement, et les efforts consentis pour le recrutement et la fidélisation de talents issus de groupes sous-représentés.

« Au cours de l'exercice 2021, KPMG au Canada atteint son objectif de 30 % de femmes et 20 % de personnes de couleur parmi ses associés. Nous prévoyons de nous appuyer sur cette réussite dans les années à venir, et nous avons ajouté des objectifs pour l'ensemble du Canada. Nous croyons en effet que la volonté de changer les choses est le véritable déclencheur du changement », affirme Rob Davis, chef, Inclusion, diversité et équité et président du conseil d'administration de KPMG au Canada.

Parmi les objectifs de KPMG au Canada pour l'exercice 25 :

Augmenter la représentation des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) parmi les associés du cabinet à 26 %

Augmenter la représentation de femmes associées à 33 %

Augmenter la représentation d'employés noirs à 5 % dans l'ensemble du cabinet

Augmenter la représentation de personnes ayant un handicap à 6 % dans l'ensemble du cabinet

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

