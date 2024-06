TORONTO et OTTAWA, Ontario, le 11 juin 2024 /CNW/ - Power Sustainable Lios Inc. (« PSL »), le groupe d'investissement dans l'agroalimentaire durable de Power Sustainable (« PS »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a investi dans Food Cycle Science Corporation («Food Cycle Science» ou « FCS »). PSL offre ainsi à l'entreprise un appui institutionnel solide pour soutenir directement la poursuite de sa croissance au Canada et à l'échelle internationale. FoodCycler®, un recycleur électrique de déchets alimentaires primé et conçu par FCS, transforme les restes d'aliments en un sous-produit sec et inodore, évitant ainsi les émissions de méthane dues à la décomposition des déchets alimentaires dans les sites d'enfouissement.

Modèle phare FoodCycler Eco 5 en gris et blanc (à gauche) et modèle compact FoodCycler Eco 3 qui sera bientôt lancé en gris et blanc (à droite).

FCS conçoit et fournit des solutions de gestion des déchets qui permettent aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de gérer leurs déchets alimentaires de manière pratique et durable. À ce jour, FCS a livré plus de 250 000 unités qui sont utilisées dans plus de 20 pays. Ces solutions sont à la fois économiques et conviviales. Leur technologie écoénergétique permet de traiter les déchets alimentaires à la maison en éliminant les odeurs et en réduisant le volume de rebuts jusqu'à 90 %. Cette infrastructure essentielle peut réduire les émissions dues aux déchets alimentaires de plus de 75 % et sert de complément aux systèmes existants, comme les programmes municipaux de compostage et de digestion anaérobie.

Fondée en 2011, FCS vend ses appareils innovants aux consommateurs d'Amérique du Nord, d'Asie et d'ailleurs. L'entreprise a lancé sa première unité domestique en Amérique du Nord en 2017 et travaille désormais en étroite collaboration avec des distributeurs mondiaux, des transporteurs de déchets américains et des fournisseurs de services alimentaires. FCS s'associe également à des municipalités pour offrir ses solutions de pointe. Par ailleurs, elle a remporté de nombreux prix et distinctions pour sa technologie révolutionnaire et est très bien cotée par les consommateurs. Son objectif étant d'éliminer les déchets alimentaires dans le monde, FCS continue à jouer un rôle de premier plan dans la gestion durable des déchets.

« Nous sommes ravis de nous associer à Food Cycle Science pour soutenir sa croissance continue en tant que leader dans ce secteur émergent », a déclaré Jonathan Belair, associé directeur de Power Sustainable Lios. « La technologie brevetée de Food Cycle Science permet non seulement d'améliorer radicalement la gestion des déchets alimentaires à la maison et dans les entreprises, mais aussi de remédier à la surcapacité des sites d'enfouissement. Ses solutions innovantes constituent un outil important pour lutter contre l'impact environnemental de la crise du gaspillage alimentaire et établissent de nouvelles normes dans l'industrie. Nous sommes heureux d'aider l'entreprise à accroître sa présence sur le marché ».

« Il s'agit d'un partenariat transformateur pour notre entreprise », a expliqué Bradley Crepeau, directeur général de Food Cycle Science. « Au cours des dernières années, nous avons mis au point une technologie innovante et brevetée, et démontré sa valeur sur le marché. En nous associant à Power Sustainable Lios, nous pouvons accéder aux capacités, aux réseaux et aux capitaux dont nous avons besoin pour entamer notre prochaine phase de croissance, soit de pénétrer de nouveaux canaux et de nouvelles zones géographiques avec de nouveaux produits révolutionnaires ».

« L'impact du gaspillage alimentaire est l'un des défis les plus urgents auxquels est confronté le secteur alimentaire à l'échelle mondiale. La vaste expérience de PSL en investissement, en opérations et en conseils dans la chaîne de valeur alimentaire en fait le partenaire idéal pour FCS », a affirmé Craig Hanna, associé de Power Sustainable Lios. « Nous suivons FCS depuis plusieurs années et nos études montrent que sa technologie et son modèle d'affaires en font un leader incontesté sur ce marché en pleine croissance. Partout où il y a des déchets alimentaires, FCS a sans doute la solution. Nous avons hâte de mettre à profit notre expérience et nos ressources pour aider cette entreprise innovante à réaliser tout son potentiel et tout son impact ».

À propos de Power Sustainable Lios

Power Sustainable Lios est une plateforme de placements privés spécialisée dans l'agroalimentaire qui soutient la transformation durable de notre système alimentaire. PSL investit dans des entreprises nord-américaines de taille moyenne, rentables et à forte croissance, qui sont actives au sein de la chaîne de valeur alimentaire et bien positionnées pour en prioriser et accélérer le développement. Ils investissent de 25 à 50 millions de dollars par possibilité. Power Sustainable Lios est une filiale de Power Sustainable. Pour en savoir plus, visitez le www.powersustainablelios.com.

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'investissement dédié à la lutte aux changements climatiques qui finance des entreprises et des projets visant à la fois des rendements compétitifs et des résultats positifs en matière de développement durable. La firme offre aux investisseurs institutionnels une exposition aux actifs alternatifs afin d'accélérer et de mettre à l'échelle des solutions durables dans de nombreux secteurs. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille qui se concentre sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif sous gestion d'un peu plus de [3,8] milliards de dollars canadiens (en date du 31 mars 2024), Power Sustainable a pour mission de catalyser les capitaux vers l'adoption de solutions mondiales propres. Pour en savoir plus, visitez le www.powersustainable.com.

À propos de Food Cycle Science

Food Cycle Science Corporation conçoit, vend et distribue des solutions de gestion des déchets alimentaires qui visent à s'attaquer au problème croissant du gaspillage alimentaire. Elle révolutionne la gestion des déchets alimentaires en offrant aux ménages, aux entreprises et aux municipalités des produits uniques et des solutions novatrices qui créent des pratiques durables et transforment les restes d'aliments du quotidien en engrais nutritifs et prêts pour le jardin. Food Cycle Science fait la promotion d'un cycle de vie écologiquement durable, réduit les émissions de GES des sites d'enfouissement et réduit le coût exorbitant de la gestion des déchets alimentaires. Pour en savoir plus, visitez le www.foodcycler.com.

Pour plus de renseignements

Ian Cameron

Directeur des communications, Power Sustainable

438-308-7697

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2435233/Power_Sustainable_FoodCycler_flagship.jpg

SOURCE Power Sustainable