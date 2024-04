Fonds régions et ruralité - Une somme de 964 000 $ pour des stations de lavage d'embarcations au Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean consacrent une somme de 964 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement pour l'implantation d'un réseau de stations de lavage d'embarcations au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'entente vise à sensibiliser la population et les touristes à la protection des plans d'eau en utilisant les stations de lavage mises à leur disposition pour prévenir l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes. Différentes actions de mobilisation, de formation et d'information seront réalisées pour lutter contre cette problématique. En plus d'être soutenues financièrement, les municipalités seront accompagnées dans la mise en œuvre des stations.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), Rio Tinto, les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine, et la Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean.

Citations :

« Je suis fière de cette entente, qui contribuera à préserver notre emblème, le lac Saint-Jean, ainsi que plusieurs cours d'eau d'importance des espèces aquatiques envahissantes. Le moyen le plus efficace pour lutter contre ce fléau est la prévention, et celle-ci passe par le lavage des embarcations avant la mise à l'eau. Travaillons ensemble pour protéger cette ressource inestimable et sa biodiversité! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Le lac Saint-Jean est une grande richesse qu'il importe de mettre en valeur et de protéger. L'entente visant l'implantation de stations de lavage d'embarcations profitera aux citoyennes et citoyens de la région, de même qu'aux nombreuses et nombreux touristes, adeptes de sports nautiques et pêcheuses et pêcheurs qui jouissent de ce que notre lac et notre région ont à offrir. C'est une entente importante pour la vitalité de nos milieux, et je félicite les différents acteurs impliqués. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« La protection de nos cours d'eau est un enjeu primordial pour notre environnement. Je tiens à saluer notre gouvernement et les partenaires de cette entente sectorielle visant l'implantation de stations de lavage d'embarcations dans la région. Ce service aidera à conserver nos ressources naturelles intactes. Grâce à cet investissement, nos plans d'eau seront mieux protégés tout en demeurant bénéfiques pour l'ensemble des personnes qui en profiteront, parmi lesquelles les citoyennes et citoyens. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Je suis fier de ce projet qui est essentiel pour la préservation de nos précieux plans d'eau. C'est un autre pas pour sensibiliser la population ainsi que les visiteuses et visiteurs quant à l'importance de protéger nos écosystèmes aquatiques contre les espèces envahissantes. Avec des actions ciblées de mobilisation, de formation et d'information, nous travaillons ensemble pour un avenir plus durable. Ce projet témoigne de notre détermination commune à sauvegarder le patrimoine naturel du Lac-Saint-Jean pour les générations futures. »

Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, vice-président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité et président d'Un lac pour tous

« Rio Tinto est fière de soutenir la Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean dans l'implantation d'un réseau de stations de lavage d'embarcations au Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce à une contribution de 300 000 $ sur les trois prochaines années. Ce projet de collaboration entre différentes parties prenantes illustre bien notre engagement à protéger et à préserver cette ressource locale inestimable, le lac Saint-Jean - le Pekuakami -, situé sur le territoire ancestral des Pekuakamiulnuatsh, où Rio Tinto opère depuis près de cent ans. »

Richard Dallaire, conseiller sénior en relations avec le milieu, Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, Rio Tinto

« Je suis enchanté de la réponse des partenaires de cette entente. Elle permettra d'implanter un véritable réseau de stations de lavage d'embarcations et de protéger, ainsi, plusieurs plans d'eau de la région, dont le lac Saint-Jean, le plus précieux d'entre tous! »

Marc Archer, directeur général de la Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 375 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité .

La contribution de Rio Tinto à l'entente sera de 300 000 $.

Les trois MRC accorderont chacune une somme de 75 000 $, pour un total de 225 000 $.

Pour sa part, la Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean allouera 64 000 $ à l'initiative, dont 24 000 $ en biens et services.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746