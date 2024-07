Fonds régions et ruralité - Une somme de 670 000 $ pour le développement régional en Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, annoncent qu'une somme de 670 000 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de quatre initiatives en Abitibi-Témiscamingue.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreuses initiatives phares aux quatre coins du Québec.

« Ce volet du FRR permet aux élues et élus régionaux d'appuyer financièrement des projets structurants, riches de possibilités et, surtout, qui ont des impacts réels dans le quotidien des citoyennes et citoyens. Il donne le coup de pouce espéré aux promoteurs afin qu'ils puissent concrétiser leur initiative, et ce, au bénéfice de la population. J'en suis très fière! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La diversité des projets sélectionnés témoigne une fois de plus de la pertinence de ce volet du FRR. Il donne l'occasion d'agir autant sur les plans du récréotourisme, des ressources naturelles, de l'agriculture que de la culture. Les retombées socioéconomiques engendrées rejailliront sur l'ensemble de la région et je m'en réjouis. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La force du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR réside dans le fait que ce sont des initiatives directement issues du milieu qui ont des impacts positifs et concrets dans la collectivité. Nos promoteurs en Abitibi-Témiscamingue sont créatifs, innovants et ont à cœur le développement et le rayonnement de la région; les projets financés cette année en témoignent bien. Je suis impatient de voir ces projets se déployer dans la région. »

Jaclin Bégin, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

totale accordée Partenaires et description du projet Période 200 000 $ Accompagnement des MRC concernant l'expertise en lien avec la gestion des eaux souterraines en Abitibi-Témiscamingue Par : Société de l'eau souterraine Abitibi-Témiscamingue Accompagner les MRC dans leurs mandats d'aménagement du territoire et de développement durable par la transmission de connaissances et la vulgarisation des données scientifiques en lien avec la gestion de l'eau souterraine. 2023-2026 300 000 $ L'agroéconomie au service du développement de filières agricoles performantes et rentables Par : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Recruter une ou un agroéconomiste pour développer des solutions innovantes axées sur l'agroécologie afin de faire progresser la recherche et l'innovation en production de grains biologiques et en production bovine. L'objectif est d'effectuer une transition vers des systèmes agricoles durables et qui émettent moins de gaz à effet de serre. 2024-2027 80 000 $ Réalisation de la scène géante immersive et permanente d'Osisko en lumière pour le rayonnement de la région Par : Corporation des Fêtes pour tout le monde Installer une scène géante et permanente de 180 degrés sur le site de la Grande place Edmund-Horne à Rouyn‑Noranda afin de bonifier l'expérience client lors des spectacles et du Festival Osisko en lumière. 2024-2025 90 000 $ Revitalisation du Musée de la Gare : création d'un jeu d'évasion immersif en complément de l'exposition permanente Par : Musée de la Gare (Société historique P. E. Gendreau) Offrir un jeu d'évasion immersif et éducatif sur la thématique de l'ancien bunker authentique datant de la guerre froide qui était situé au sous-sol de l'ancienne gare de Témiscaming. Des informations historiques, culturelles et architecturales seront transmises de manière ludique, ce qui contribuera à la préservation et à la valorisation de ce lieu classé comme joyau de l'histoire ferroviaire du Québec, de même qu'à la sensibilisation du public à la valeur de ce patrimoine. 2024-2026 Total accordé : 670 000 $

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Renforcer l'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser l'établissement et la rétention de nouvelles arrivantes et de nouveaux arrivants.

Consolider et diversifier les filières agricole, forestière, minière, touristique et d'avenir au sein de l'économie régionale.

Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d'améliorer le développement global, la santé et le bien-être de la population.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipals, 367 990-8017, [email protected]; Frédérique Verreault, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, 581 997-0273; [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipals et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746