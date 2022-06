Fonds régions et ruralité - Une somme de 420 000 $ pour mettre en valeur le patrimoine montérégien

LONGUEUIL, QC, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Une entente sectorielle de développement de 420 000 $ a été conclue pour la valorisation du patrimoine en Montérégie entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de la Culture et des Communications (MCC), les douze MRC de la région, la Ville de Longueuil ainsi que la Table de concertation régionale de la Montérégie.

Elle permettra d'effectuer un état de situation des inventaires existants concernant particulièrement le patrimoine bâti dans les MRC. De plus, des projets en lien avec la connaissance et la mobilisation de la population autour du patrimoine seront réalisés. Ils aideront à documenter le contexte historique ayant mené au développement de la région. Par ailleurs, des projets innovants et structurants seront directement soutenus pour promouvoir et mettre en valeur cet héritage montérégien.

Citations :

« Cette entente rendue possible grâce à la collaboration du milieu municipal et de notre gouvernement aura des retombées positives pour toute la région de la Montérégie, et je m'en réjouis! Nous devons être fiers de notre patrimoine bâti, et il s'agit d'une excellente façon de le mettre en valeur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La protection de notre patrimoine bâti, c'est l'affaire de tous! Notre gouvernement continuera de donner des outils aux municipalités et aux MRC pour qu'elles participent aux efforts qui mettent en valeur toute la richesse des immeubles qui ont marqué notre histoire. Je les remercie de leur engagement en ce sens. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« En mobilisant les acteurs impliqués dans la protection et la valorisation du patrimoine bâti, ce partenariat favorisera leur engagement et les actions pour l'essor de la Montérégie. Il contribuera également à répondre à la priorité régionale visant à développer une identité rassembleuse par la culture, un plus pour la Montérégie. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, ministre de la Langue française, et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Au cours des prochaines années, les MRC seront appelées à jouer un rôle clé en matière de protection du patrimoine. Avec cette entente, la Montérégie innove de nouveau en venant renforcer la capacité des acteurs à promouvoir et à valoriser collectivement les joyaux de notre patrimoine qui ont contribué à l'identité de la région. À terme, cette entente viendra donc contribuer à l'attraction de la Montérégie comme destination phare pour les adeptes de la culture. »

Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« À titre de mandataire de cette entente sectorielle, la MRC de Marguerite-D'Youville est fière de contribuer à l'encadrement et à la coordination d'activités visant à développer la connaissance du patrimoine montérégien et des initiatives qui en assureront la promotion. Cette démarche de concertation favorisera la réalisation de projets rassembleurs qui contribueront au rayonnement de notre région. »

Martin Damphousse, préfet de la MRC de Marguerite-D'Youville et maire de Varennes

Faits saillants :

La participation du MAMH s'élèvera à 220 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution financière du MCC totalisera quant à elle 100 000 $.

Ensemble, les MRC et la Ville de Longueuil octroieront une somme de 100 000 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook

Twitter

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources: Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, leader parlementaire du gouvernement et ministre responsable de la région de la Montérégie, 450 209-1777; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746