Fonds régions et ruralité - Une somme de 225 000 $ pour la diffusion d'une campagne d'attractivité pour l'Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'une somme de 225 000 $ a été accordée à l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue afin de mettre en place une stratégie nationale de diffusion de la campagne « Bâtir ses rêves, les pieds sur terre ».

C'est la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Afin de positionner l'Abitibi-Témiscamingue comme une destination de choix pour étudier, travailler et vivre, la campagne misera sur ce que la région a de plus beau à offrir. Ainsi, sa diffusion Web et télévisuelle vise à générer de l'intérêt et à inciter les gens à chercher davantage d'information sur la région.

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet « Soutien au rayonnement des régions » du Fonds régions et ruralité (FRR).

« Chaque région du Québec est dotée de caractéristiques particulières qui font d'elle un endroit unique. L'Abitibi-Témiscamingue n'y fait pas exception! Je suis fière que notre gouvernement soutienne ce projet qui favorisera l'occupation et la vitalité des territoires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce projet mettra en lumière toute la beauté et le charme de la région ainsi que le dynamisme de sa communauté. La campagne permettra certainement de faire découvrir ce majestueux coin de pays et incitera les gens à s'y installer. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Notre région est l'une des plus belles du Québec et elle gagne à être découverte! Je me réjouis de savoir que notre gouvernement contribuera à renforcer son attractivité et à encourager les gens à venir s'établir dans notre formidable région. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« L'attractivité est une grande préoccupation pour notre population et il était important de répondre avec des actions porteuses et concrètes pour attirer des travailleurs et travailleuses de tous les horizons. Je suis donc très fier que la campagne "Bâtir ses rêves, les pieds sur terre" soit diffusée à grande échelle et qu'elle devienne un véritable outil de promotion pour l'ensemble des acteurs socioéconomiques qui s'en saisiront. C'est toute l'Abitibi-Témiscamingue qui en bénéficiera! »

Sébastien D'Astous, président de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et porte-parole du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« L'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue est bien consciente des défis de recrutement que doivent relever les entreprises et organismes de la région. Avec la campagne "Bâtir ses rêves, les pieds sur terre", notre objectif est d'augmenter la notoriété de la région - et, par le fait même, de ses cinq territoires de MRC - auprès des publics cibles et de faire connaître l'Abitibi-Témiscamingue comme étant un milieu propice à la réalisation des plus grandes ambitions. En collaboration avec nos partenaires, nous souhaitons véhiculer un message régional positif et semer les graines d'un établissement durable des nouveaux arrivants. »

Louis Bourget, président de l'Agence d'attractivité de l'Abitibi-Témiscamingue

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

