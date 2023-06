Fonds régions et ruralité - Un nouveau service de sauvetage nautique

SAINT-ALBAN, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 115 650 $ est accordée à la Municipalité de Saint-Alban pour l'acquisition et la mise en commun, avec la Municipalité de Saint-Casimir et la Ville de Saint-Marc-des-Carrières, d'équipements en vue de l'implantation d'un service de sauvetage nautique.

La nouvelle escouade sera dotée d'un matériel quatre saisons adéquat et recevra la formation requise afin d'assurer sa sécurité lors des interventions sur les plans d'eau. Ainsi, le personnel sera mieux outillé pour faire face aux différents enjeux de sauvetage nautique survenant sur le territoire, lesquels sont en augmentation en raison de l'affluence croissante des activités dans ce secteur.

Cet appui financier est octroyé dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Il permet aux municipalités de regrouper des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût.

Citations :

« Je suis très heureux de constater que les municipalités de Saint-Alban et de Saint-Casimir de même que la Ville de Saint-Marc-des-Carrières collaborent pour assurer la sécurité de leur population. Le nouveau service de sauvetage nautique permettra aux nombreux utilisateurs et utilisatrices des plans d'eau de pratiquer leur loisir en toute confiance! »

Vincent Caron, député de Portneuf

« C'est en travaillant ensemble qu'on peut faire de grandes choses, et c'est ce qui se reflète dans les projets de coopération intermunicipale. Ce volet du FRR est important pour moi, puisqu'il permet aux municipalités d'unir leurs efforts pour acquérir ou utiliser un équipement, embaucher une ressource ou même offrir des services à la population. Ainsi, elles mettent leur communauté au centre de leurs actions et c'est tout à leur honneur. Je les en remercie! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La Municipalité de Saint-Alban est très fière de porter le projet de sauvetage nautique et, ainsi, d'accueillir chez elle ce nouveau service. Ce projet n'aurait pas été possible sans la participation de nos partenaires; nous sommes heureux d'y travailler en collaboration avec la Ville de Saint-Marc-des-Carrières et la Municipalité de Saint-Casimir. L'escouade nautique bonifiera l'offre de nos différents services de sécurité incendie. L'ouest de Portneuf étant une région touristique en raison de ses nombreux plans d'eau, il ne fait aucun doute que ce service était essentiel. »

Deny Lépine, maire de Saint-Alban

« Que ce soit par des bateaux à moteur ou des embarcations à pagaie, nous savons que les plans d'eau de la région sont très fréquentés. Cette nouvelle collaboration augmentera notre capacité d'intervention commune en regard des incidents qui pourraient survenir dans notre secteur. »

Lise Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir

« Pouvoir se doter d'équipements de sauvetage nautique permet d'améliorer la sécurité des utilisatrices et utilisateurs des plans d'eau du secteur. Cette initiative vient par ailleurs cristalliser davantage la coopération intermunicipale sur un enjeu commun de capacité d'intervention d'urgence et qui transcende nos municipalités respectives. »

Maryon Leclerc, maire de Saint-Marc-des-Carrières

Fait saillant :

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

