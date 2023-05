Fonds régions et ruralité - Un investissement de 360 000 $ pour soutenir le développement du tourisme aux Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 11 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce la bonification de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme pour les Îles-de-la-Madeleine, grâce à un investissement de deux nouveaux partenaires totalisant 360 000 $.

Ainsi, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à cette entente à hauteur de 210 000 $ dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Pour sa part, la Communauté maritime lui octroie une somme de 150 000 $, répartie sur trois ans.

L'entente globale de 1 047 500 $ contribue développement de l'offre touristique aux Îles-de-la-Madeleine. Elle vise à attribuer les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires locaux. Rappelons que le renouvellement de cette association entre le ministère du Tourisme et Tourisme Îles-de-la-Madeleine a été annoncé en juin 2022.

Citations :

« Nous sommes heureux de nous joindre à cette entente, car c'est en unissant nos efforts que nous réalisons de grandes choses. La collaboration de toutes et tous permettra de mieux répondre aux spécificités de l'archipel en matière de tourisme, et ce, au bénéfice de la communauté et des entreprises de la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les Îles-de-la-Madeleine sont reconnues pour leurs maisons colorées, leurs paysages à couper le souffle et la chaleur de leur population. Les visiteuses et visiteurs tombent sous le charme à tout coup; le tourisme est sans contredit un puissant moteur de développement économique pour l'archipel! Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui mise sur ce secteur pour contribuer à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Grâce à l'ajout de partenaires, de nouveaux projets touristiques verront le jour aux Îles-de-la-Madeleine. Ceux-ci généreront des retombées socioéconomiques positives pour la collectivité, qui profitera ainsi d'un milieu plus dynamique. Voici un autre exemple que notre gouvernement est en action pour le développement et la vitalité de nos régions! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'industrie touristique est un pilier économique pour l'archipel et, à titre de partenaire de ce secteur, la Communauté maritime des Îles est heureuse de poursuivre les actions qui soutiennent son essor et son arrimage aux priorités de développement du territoire. »

Antonin Valiquette, président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

« C'est avec plaisir que nous constatons que la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation continuent d'investir, par le biais de leurs programmes de subventions respectifs, dans le développement touristique aux Îles-de-la-Madeleine. Ce partenariat avec l'Association touristique régionale et le ministère du Tourisme va considérablement aider les entreprises à investir dans leur offre de produits et d'expériences, pour le plus grand bonheur des personnes en visite et de la population locale. »

Jacky Poirier, président de Tourisme Îles de la Madeleine

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 514 264-1202; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746