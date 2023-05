Fonds régions et ruralité - Six nouveaux projets dans Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, annoncent qu'une somme de 1 078 109 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de six initiatives dans Chaudière-Appalaches.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional responsable de s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de la Chaudière-Appalaches. Les initiatives sélectionnées auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Chaque région a sa propre couleur, ses particularités. Ce volet du FRR est un formidable outil qui permet aux personnes élues de répondre aux réels besoins de leurs citoyennes et citoyens. Grâce à l'aide financière octroyée, c'est l'ensemble de la Chaudière-Appalaches qui bénéficiera d'un bel élan de vitalité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je félicite et remercie les promoteurs qui contribuent à dynamiser notre belle région. Ils mettent leur cœur et beaucoup d'amour pour mener à terme leur initiative. L'aide gouvernementale vient leur donner ce petit coup de pouce pour la concrétiser et, ainsi, améliorer la qualité de vie au sein de leur communauté. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« Les besoins sont grands pour favoriser le développement de nos communautés et l'annonce d'aujourd'hui vient illustrer la diversité des projets qui peuvent être mis sur pied pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. »

Marc-Alexandre Brousseau, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Six projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période 294 711 $ Accélérer l'économie circulaire en Bellechasse-Etchemins Par : MRC de Bellechasse Réaliser la deuxième phase du projet pour détourner de l'enfouissement des matières résiduelles dans les MRC de Bellechasse et des

Etchemins. Les commerces et les institutions seront principalement ciblés pour déployer des stratégies d'économie circulaire. 2023-2026 250 000 $ Aménagement d'un stationnement incitatif à Sainte-Marie Par : MRC La Nouvelle-Beauce Aménager un stationnement incitatif de 118 places et construire un terminus léger comprenant des commodités pour les usagères et

usagers. 2023-2024 22 000 $ Étude conceptuelle en vue d'une passerelle au-dessus de la 74e Rue pour la piste cyclable Par : MRC Beauce-Sartigan Réaliser une étude de faisabilité et une étude conceptuelle pour la mise en place d'une passerelle au-dessus de la 74e Rue à Saint-

Georges. Celles-ci s'effectuent dans le cadre des travaux projetés pour la 2e phase de construction d'une piste cyclable dans l'emprise

ferroviaire du Québec Central. 2022-2023 140 000 $ Moulin des Fermes, rassembleur beauceron, d'hier à demain Par : Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables Réaménager sécuritairement les sentiers étroits et escarpés donnant accès à la rivière, installer des équipements sanitaires dans le

chalet d'accueil, forer un puits artésien et installer un système septique. La construction d'une terrasse couverte annexée au chalet

d'accueil, dans laquelle on trouvera une maquette du site historique et quelques présentoirs racontant l'histoire du Moulin des Fermes,

est aussi prévue. 2023-2024 71 398 $ Phase II - Éradication de la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches Par : Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud Compléter la lutte contre la berce du Caucase dans certains sites de la région pour s'assurer qu'il n'y a pas une reprise de l'infestation. 2022-2025 300 000 $ Stratégie d'actions concertées pour la conciliation études-travail en Chaudière-Appalaches Par : Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA) Élaborer, mettre en œuvre et évaluer une stratégie d'action concertée pour favoriser la conciliation études-travail des jeunes du

secondaire, du postsecondaire et des études supérieures en Chaudière-Appalaches. 2022-2025 Total accordé : 1 078 109 $

2022-2025 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mai 2023

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Mettre en valeur et donner accès à la culture.

Soutenir les entreprises dans leur accès à une main-d'œuvre de qualité et en nombre suffisant pour combler les besoins du marché du travail.

Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les citoyens peuvent s'épanouir.

Favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles.

Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected] ; Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 418 670-5939 ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746