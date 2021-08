Fonds régions et ruralité - Sept projets structurants soutenus à Laval

LAVAL, QC, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer qu'une somme de 830 075 $ a été consentie pour la réalisation de sept initiatives régionales.

Cette aide financière a été accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). Les projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement établies par la région, qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Ils permettront notamment de :

Stimuler la vitalité sociale dans une perspective d'intégration et d'inclusion des personnes.

Contribuer à un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant, pérenne et qui œuvre en synergie.

Soutenir une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses frontières.

et au-delà de ses frontières. Favoriser l'émergence d'initiatives structurantes qui participent au déploiement d'un pôle d'innovation au centre-ville et stimuler la croissance des entreprises et de la communauté entrepreneuriale dans son ensemble.

Citations :

« Je suis très fière que notre gouvernement investisse dans des projets structurants pour les régions comme c'est le cas aujourd'hui. Parfois, l'aide consentie est le petit coup de pouce qui permet aux organismes et aux entreprises de concrétiser leurs initiatives. Cet effet de levier bénéficie à toute la communauté, car elle profite aussi de leurs retombées socioéconomiques. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Une fois de plus, nous pouvons constater le dynamisme de la région et des gens qui l'animent. Merci et félicitations à tous celles et ceux qui nous témoignent de cette volonté d'améliorer la qualité de vie à Laval par l'entremise de leur projet! Nous pouvons nous réjouir d'avoir des gens qui ne ménagent pas leurs efforts pour embellir leur région et la rendre encore plus attrayante. »

Benoit Charette, ministre responsable de la région de Laval

« Je salue les organismes et entreprises qui ont participé à cet appel de projets. Les initiatives retenues sauront assurément soutenir positivement l'écosystème socioculturel lavallois. Je suis très heureux de voir que les différents acteurs sont mobilisés afin que notre belle région progresse vers l'atteinte de ses objectifs. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

« En cette année où les acteurs de notre territoire ont fait preuve d'une résilience exemplaire, le FRR permet de soutenir et de consolider des initiatives structurantes en leur donnant l'élan nécessaire. Les projets retenus contribueront au mouvement actuel de relance de notre vie communautaire, culturelle et économique et auront des répercussions positives pour l'ensemble de la communauté lavalloise. »

Marc Demers, maire de Laval et coprésident du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Depuis le début du FRR, une somme de 762 535 $ a déjà été annoncée pour la réalisation de neuf autres projets à Laval .

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Sept projets retenus pour la région de Laval 2021-2022 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 80 000 $ Consolidation d'un réseau de diffusion interrégional d'art scénique pour le public adolescent Par : La Rencontre Théâtre Ados Concevoir un plan d'action et embaucher une firme-conseil pour réaliser une étude de marché et un plan de développement. De plus, une plateforme numérique sera créée pour faire découvrir les œuvres des artistes régionaux et promouvoir le réseau. 2021-2023 200 000 $ Déploiement de l'écosystème numérique Par : Musée Armand-Frappier Développer et produire 20 capsules vidéo, 10 jeux numériques et 10 interactifs numériques mettant le corps ou un objet en action. Ils serviront autant en ligne que pour les animations offertes dans les salles d'exposition et les laboratoires du Musée. 2021-2023 253 828 $ Développement et implantation d'un nouveau système informatique Par : Opération Père Noël Développer et implanter un système informatique pour intégrer l'ensemble des opérations de l'organisme. Ce dernier dessert maintenant près de 20 000 enfants au Québec. 2021-2023 95 000 $ Développement et scénographie de la salle d'entraînement d'astronautes Par : Cosmodôme Renouveler les espaces d'animation de la salle d'entraînement d'astronautes en planifiant des espaces d'expositions ainsi qu'en intégrant de nouvelles technologies et activités d'animation à faire lors de l'essai des simulateurs d'entraînement. 2021-2023 61 247 $ Élaboration et mise en place d'un plan stratégique de développement et d'un accompagnement professionnel Par : Harpagon Théâtre Élaborer un plan stratégique de développement et d'accompagnement pour en assurer le déploiement efficace. Ainsi, l'organisme pourra se doter d'une structure administrative pérenne, professionnelle et adaptée à son volume d'activité. 2021-2023 100 000 $ Habitat(s), un projet de cocréation artistique innovant favorisant la production et la diffusion de contenus numériques Par : Bluff Productions inc. Développer une installation numérique nomade et innovante permettant d'enrichir l'offre culturelle aux citoyens. Ce projet collectif réunira des citoyens d'âges et d'origines diverses ainsi que des artistes professionnels, à travers des ateliers de médiation artistiques, des laboratoires de recherche et de création ainsi que par le biais d'une œuvre théâtrale numérique mobile. 2021-2023 40 000 $ L'Archipel de L'îlot Par : L'îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval Réaliser une étude de projet pour l'achat d'un bâtiment répondant aux besoins de l'organisme et de sa clientèle. 2021-2022 Total accordé : 830 075 $

2021-2023 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Août 2021

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Stimuler la vitalité sociale dans une perspective d'intégration et d'inclusion des personnes.

Un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant, pérenne et qui œuvre en synergie.

Une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses frontières.

Favoriser l'émergence d'initiatives structurantes qui participent au déploiement d'un pôle d'innovation au centre-ville et stimuler la croissance des entreprises et de la communauté entrepreneuriale dans son ensemble.

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme, (438) 777-3777; Anaïna Charette, Attachée politique, Bureau du député de Sainte-Rose, 450-963-8272; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/