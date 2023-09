Fonds régions et ruralité - Sept nouveaux projets de coopération intermunicipale dans Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annoncent une somme de 845 990 $ pour soutenir sept initiatives de coopération intermunicipale (voir l'annexe au communiqué).

Cette aide financière est octroyée dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR). Elle permet aux municipalités de partager des services et des ressources afin d'améliorer la qualité de l'offre aux citoyennes et citoyens, et ce, à moindre coût.

« Je salue le travail effectué par les municipalités et les MRC qui s'unissent afin de répondre aux besoins variés et en constante évolution des citoyennes et citoyens. Qu'il s'agisse d'une coopération en matière de service incendie, de milieux humides ou encore en vue du partage d'équipements ou de ressources, ce choix judicieux est fait au bénéfice des communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La collaboration nécessite parfois beaucoup d'efforts et de bonne volonté mais, lorsque tout le monde y met du sien, les résultats sont remarquables. Dans ce cas, ce sont sept projets qui voient le jour grâce à l'investissement de notre gouvernement et aux partenariats entre plusieurs organismes municipaux de notre région. Les alliances créées auront assurément des retombées positives pour les collectivités de Lanaudière et je m'en réjouis! »

Caroline Proulx, ministre responsable de la région de Lanaudière

Les organismes admissibles peuvent déposer une demande d'aide en tout temps. Pour ce faire, ils peuvent consulter la page Web concernant le volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du FRR.

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale Sept projets de coopération intermunicipale dans Lanaudière Du 1er avril 2022 au 19 septembre 2023 Promoteur Description du projet Aide financière MRC de D'Autray Embauche et partage des services d'une ressource spécialisée pour la protection et la gestion des

milieux humides, hydriques et naturels avec les municipalités de Lanoraie, de Sainte-Geneviève-de-Berthier, de

La Visitation-de-l'Île-Dupas, de Saint-Ignace-de-Loyola, de Saint-Cléophas-de-Brandon et de Mandeville,

les villes de Berthierville et de Saint-Gabriel, ainsi que les municipalités des paroisses de Saint-Norbert et de Saint-Didace. 250 000 $ MRC de Montcalm Mise en commun du service de vente pour non-paiement des taxes foncières avec la MRC de Matawinie. 161 875 $ MRC de Montcalm Étude de régionalisation des services de sécurité incendie. 13 123 $ Municipalité de la paroisse de

Saint-Norbert Mise en commun des services d'une agente ou d'un agent d'administration et de développement

du territoire local avec la Municipalité de Saint-Cléophas-de-Brandon. 228 945 $ Municipalité de la paroisse de

Saint-Sulpice Mise en commun d'un camion de nettoyage urbain de type balai aspirateur avec la Ville de L'Épiphanie. 85 355 $ Municipalité de Saint-Donat Étude de mise en commun des services d'incendie avec la Municipalité de Val-des-Lacs. 13 342 $ Municipalité de Sainte-

Émélie-de-l'Énergie Entente de coopération en ravitaillement en air respirable pour les services d'incendie des

municipalités de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, Sainte-Béatrix, de Saint-Côme, de Saint-Alphonse-Rodriguez et

de Saint-Félix-de-Valois, et la Municipalité de la paroisse de Saint-Damien. 93 350 $ Total 845 990 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Septembre 2023

