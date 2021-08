Fonds régions et ruralité - Près de 4,1 M$ pour la réalisation de 16 projets de développement régional en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer l'octroi de 4 057 649 $ pour la réalisation de 16 initiatives régionales en Gaspésie.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités de développement établies par la Gaspésie, qui se trouvent également au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Ils permettront notamment de :

Dynamiser l'occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la tendance démographique de la région.

Soutenir l'enseignement et la recherche en région.

Participer au développement des activités de loisirs, de sports et de culture en région.

Participer au développement économique et à la création d'emplois.

Assurer, de façon fiable et efficace, le transport des personnes, des marchandises et des informations sur l'ensemble du territoire.

Soutenir les secteurs d'activités phares de la région que sont l'exploitation et l'aménagement forestier, l'agroalimentaire, les pêches et l'aquaculture, l'industrie éolienne, le tourisme et les technologies propres.

Cette aide financière est accordée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Citations :

« Notre gouvernement est fier d'aider nos municipalités et nos régions à être encore plus fortes et plus prospères, notamment par le biais du Fonds régions et ruralité. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour annoncer que notre gouvernement investit près de 4,1 millions de dollars pour réaliser 16 projets ambitieux. Quand nous sommes originaires d'une région comme la Gaspésie ou encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour ma part, nous savons à quel point ce sont des investissements importants pour le développement de notre milieu de vie. Nul doute que les initiatives sélectionnées contribueront au développement socioéconomique de la Gaspésie et feront rayonner encore davantage cette magnifique région, partout au Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je félicite les promoteurs de ces initiatives qui ont ce désir de dynamiser leur communauté et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Les efforts qu'ils déploient sont remarquables et je les remercie grandement. Au final, les retombées positives rejailliront sur l'ensemble de la Gaspésie et nous pouvons nous en réjouir. »

Jonatan Julien, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les projets soutenus par le FRR volet 1 démontrent tout le dynamisme de la région et tous les efforts consentis par les MRC et leurs partenaires pour soutenir le développement de la Gaspésie. Nous sommes fiers de constater la qualité des projets soutenus et sommes persuadés que nous pourrons utiliser ce fonds pour contribuer à relever d'autres défis qui se dressent devant nous, comme celui du logement, par exemple. »

Nadia Minassian, présidente de la Table des préfets des MRC de la Gaspésie et membre du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Je remercie la ministre Laforest pour cette annonce qui permet à nos organismes régionaux de bénéficier du soutien du gouvernement du Québec afin de poursuivre leurs différentes missions. À titre de préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, je suis à même de constater l'impact immense de ces organismes sur le développement économique et social de la région. Celle-ci a le vent dans les voiles et c'est certainement grâce aux efforts déployés par les organismes et les entreprises gaspésiens au courant des dernières années. »

Daniel Côté, préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé

Faits saillants :

Le volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du FRR appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 16 projets retenus pour la Gaspésie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 19 082 $ Campagne promotionnelle des produits Gaspésie Gourmande dans le cadre de la relance économique Par : Gaspésie Gourmande Mettre en place une campagne d'achat local multiplateforme dans les cinq MRC du territoire gaspésien pour valoriser les produits et les entreprises de la Gaspésie. Cette campagne se déploiera sur trois ans. Elle comprendra une stratégie Web, de la promotion, des relations publiques ainsi que de la représentation en magasin et incitera les Gaspésiens à acheter local. 2021-2024 49 076 $ Commercialisation des produits bioalimentaires gaspésiens sur le marché régional Par : Gaspésie Gourmande Soutenir près d'une centaine d'entreprises de production et de transformation bioalimentaire dans leurs efforts de commercialisation. Les acheteurs (hôtellerie, restauration, institutions et commerces de détail) seront outillés afin d'augmenter les ventes de produits gaspésiens. 2021-2024 35 253 $ Concertation régionale du secteur culturel Par : Culture Gaspésie Concerter les acteurs du secteur culturel afin d'élaborer une planification sectorielle permettant d'adapter le secteur aux réalités imposées par la COVID-19. La planification comprendra les principaux enjeux, les orientations ou les projets déterminés comme prioritaires pour soutenir le développement du milieu culturel. 2020-2022 75 000 $ Développement des modalités de la coupe finale du procédé de régénération par coupes progressives Par : Groupement forestier coopératif Baie-des-Chaleurs Développer une approche méthodologique novatrice pour réaliser la coupe finale des coupes progressives réalisées dans les peuplements mixtes à dominance feuillue. Diverses modalités potentielles d'atténuation de la destruction de la régénération du bouleau jaune de la Baie-des-Chaleurs seront explorées. 2020-2022 49 405 $ Effets et solutions aux défis liés à la COVID-19 pour le secteur récréotouristique de la Gaspésie Par : Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable (CIRADD) Diagnostiquer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les activités du secteur récréotouristique gaspésien et trouver des solutions pouvant être mises en œuvre dès la prochaine saison touristique en concertation avec les acteurs du milieu. Pour ce faire, des ateliers seront organisés avec des groupes de municipalités et d'entreprises et un rapport sera réalisé. 2021-2023 150 000 $ Espace régional d'accélération et de croissance de la Gaspésie Par : Gimxport Stimuler l'innovation en entreprise et la synergie par la mise en place de projets structurants et collaboratifs. Un service d'accompagnement spécialisé sera offert aux entreprises dans le but de maximiser la réussite de projets d'innovation et de productivité en entreprise. 2021-2022 75 000 $ Hubs de mobilité durable en GIM : Infrastructures pour le changement de pratiques en transport Par : Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Déployer six carrefours de mobilité durable réunissant physiquement et virtuellement l'offre en cette matière et la rendre plus accessible aux communautés, et ce, dans chacune des MRC de la Gaspésie. Les carrefours comprendront chacun un abribus, des vélos, des arrêts d'autobus, des espaces réservés pour le covoiturage, les taxis ou le voiturage. 2020-2024 25 000 $ Lancer une entreprise sociale, The Gaspesian Way : phase de prototype de produit Par : Committee for Anglophone Social Action Créer un site Web permettant aux touristes de découvrir et ultimement d'accéder aux attractions culturelles ou patrimoniales importantes au sein de la communauté anglophone de la Gaspésie. 2021-2022 50 000 $ Réalisation d'une étude de préfaisabilité du projet « Parc côtier de la Gaspésie » Par : Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Évaluer la faisabilité de structurer le développement et l'accès à des lieux de plein air en Gaspésie et, plus particulièrement, appuyer les efforts de développement du plein air de proximité par les municipalités. 2021-2023 90 000 $ Réalisation d'une planification stratégique territoriale de développement Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie Déterminer des chantiers prioritaires qui répondent à la planification et amorcer les travaux de ces derniers. Différents outils de suivi pour cette démarche seront élaborés. 2021-2022 25 000 $ Renaissance du Centre d'art de Percé. Pôle culturel cinématographique et numérique régional Par : Les Percéides -- Festival international de cinéma et d'art de Percé Moderniser le Centre d'art en acquérant de l'équipement, dont 100 fauteuils de cinéma avec systèmes de transport et de rangement modulaire. 2021-2023 76 000 $ Service de distribution collective La GAMME Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Par : La GAMME Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Mettre en place un site Web afin d'optimiser le déploiement de son service de vente hors région et de distribution collectif des produits du terroir gaspésien et madelinot. Le site sera également une vitrine visant la promotion de produits artisanaux destinés à la clientèle touristique. 2021-2024 100 000 $ Soutien au développement du secteur industriel forestier Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie Agir sur l'environnement d'affaires du secteur industriel forestier en travaillant à l'implantation de conditions favorables à sa croissance. Différents aspects seront abordés comme la main-d'œuvre, le transport routier, les liens d'affaires entre les entreprises et le secteur industriel forestier ainsi que le bois provenant de la forêt privée de la Gaspésie. 2021-2024 2 996 800 $ Stratégie Vivre en Gaspésie 2021-2025 Par : Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Consolider la croissance démographique et contribuer à la vitalité économique des territoires de la péninsule. Deux enjeux sont identifiés par la stratégie Vivre en Gaspésie, dont une population fière de sa région et une région attirante et inclusive. 2021-2026 25 000 $ Synergie Gaspésie, phase II Par : Conseil Régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Rassembler et développer des initiatives en économie de collaboration, de partage et de proximité. Le projet vise à créer une culture d'économie circulaire chez les entreprises, les organisations et auprès de la population, notamment à l'aide de plateformes collaboratives, de projets communautaires et d'espaces de travail partagé. 2021-2024 217 033 $ Transport collectif intelligent et transport électrifié en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Par : Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Mettre en place de nouvelles infrastructures et développer de nouveaux outils afin d'intégrer des services de transport collectif complémentaires aux services classiques déjà offerts aux Îles-de-la-Madeleine, à Maria, à Carleton-sur-Mer, à Gaspé, à Chandler et à Grande-Rivière. Le projet comprend notamment l'implantation d'un système de gestion de flottes pour le partage de véhicules, la mise en place de services de voiturage et de covoiturage. 2020-2023 Total accordé : 4 057 649 $

2020-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Août 2021

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

