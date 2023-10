Fonds régions et ruralité - Près de 2 M$ pour le développement régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, annonce qu'une somme de 1 951 200 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de neuf initiatives au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ses collègues députés de la région, M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean), M. François Tremblay (Dubuc), Mme Nancy Guillemette (Roberval) et M. Yannick Gagnon (Jonquière) se réjouissent que les projets retenus amènent des retombées positives sur les plans économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Les projets ont été choisis par un comité régional présidé par la mairesse de Saguenay, Mme Julie Dufour. Ses membres se sont assurés que les projets retenus répondent aux priorités de développement de l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Voici les initiatives qui verront le jour :

L'Alliance forêt boréale reçoit une somme de 439 200 $ afin de soutenir le développement durable de la forêt en assurant la pérennité du secteur forestier, ainsi qu'en développant les connaissances et compétences des acteurs régionaux et en favorisant leur engagement.

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean obtient une aide financière de 300 000 $ pour son projet Communauté Tourisme Acoeur - Richesse humaine en tourisme, qui servira à stimuler l'attraction et la fidélisation de la main-d'œuvre de l'industrie.

Le Centre d'expérimentation musicale de Chicoutimi récolte une aide de 278 000 $ pour améliorer les services de production, de mixage et de montage disponibles pour les artistes et organismes artistiques de la région en offrant des infrastructures numériques de haut calibre.

La Société touristique de l'Anse-à-la-Croix, à Saint-Félix-d'Otis, reçoit 200 000 $ pour l'installation d'une tyrolienne géante qui permettra de survoler le Site touristique de la Nouvelle-France.

Une somme de 200 000 $ est aussi octroyée à l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de sensibiliser, d'informer et d'éduquer le milieu scolaire sur les enjeux liés aux activités forestières.

La Municipalité de Saint-Fulgence reçoit 200 000 $ pour la création d'un parc ornithologique sur le site de l'ancien Centre d'interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux de Saint-Fulgence.

La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean obtient une aide financière de 182 000 $ pour réaliser une démarche de réflexion et de concertation afin de choisir et de planifier des projets porteurs dans différents domaines.

La Coop de solidarité Nord-Bio, située à Alma, se voit remettre une somme de 120 000 $ pour accroître l'accessibilité des produits biologiques sur son territoire par des ventes en circuit court à une clientèle de la région.

Finalement, une somme de 32 000 $ est remise au créneau d'excellence AgroBoréal afin de développer un parcours entrepreneurial spécialisé en transformation alimentaire.

Citations :

« Encore aujourd'hui, nous sommes témoins de la volonté des promotrices et promoteurs d'améliorer la qualité de vie dans leur communauté et de dynamiser leur milieu. Grâce à ce volet du FRR, les élues et élus peuvent appuyer des projets significatifs pour notre région, qui répondent aux réels besoins des citoyennes et citoyens. Les retombées des initiatives soutenues par notre gouvernement rejailliront sans aucun doute sur l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Le FRR soutient neuf projets prometteurs pour la région. Ces initiatives, alignées sur nos priorités régionales, vont assurément renforcer la vitalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je salue l'engagement et la vision des porteuses et porteurs des projets, ainsi que leur contribution active à l'essor de notre territoire. »

Julie Dufour, mairesse de Saguenay et présidente du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

