Fonds régions et ruralité - Près de 2,9 M$ pour optimiser la capacité d'accueil des milieux de vie au Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et les MRC du Centre-du-Québec consacrent une somme de 2 889 084 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement pour l'optimisation de la capacité d'accueil dans la région.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest. Il était pour l'occasion accompagné de ses collègues, le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, le député d'Arthabaska, M. Eric Lefebvre, le député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, et de la représentante de la Table des MRC du Centre-du-Québec, préfète de la MRC de Drummond et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité, Mme Stéphanie Lacoste.

Dans le contexte notamment de l'arrivée de la filière batterie dans la région, le gouvernement du Québec et les MRC sont à pied d'œuvre afin de se préparer à cette imminente et importante transformation de l'économie du Centre-du-Québec.

Dans cette optique, l'entente vise entre autres à améliorer la connaissance de la capacité d'accueil actuelle du territoire. Celle-ci concerne entre autres les espaces disponibles et ceux à requalifier pour l'habitation, les terrains à vocation industrielle et commerciale, la desserte en infrastructures ainsi que les services offerts. Les enjeux prioritaires pour son optimisation seront ciblés. Viendra ensuite l'élaboration de stratégies et d'un plan d'action, pour répondre aux besoins particuliers des MRC. Différentes initiatives régionales seront aussi soutenues afin de relever les défis communs en matière de capacité d'accueil et de favoriser la création de milieux de vie complets.

La Table des MRC du Centre-du-Québec a identifié ses priorités, dont l'une est la création d'un fonds afin d'aider la région à relever les défis liés à l'arrivée de la filière batterie. Dans ce contexte, le ministre Lamontagne a mandaté la Conférence administrative régionale (CAR) pour qu'elle accompagne la Table des MRC du Centre-du-Québec dans ses travaux d'élaboration d'un portrait de la situation et des effets relatifs au déploiement de la Stratégie québécoise de la filière batterie dans la région. L'entente annoncée s'inscrit dans ces travaux et répond directement aux besoins du milieu.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), les cinq MRC de la région et la Table des MRC du Centre-du-Québec.

Citations :

« Grâce à cette entente, les élues et élus auront une meilleure connaissance de leur environnement et des services offerts à la population. En ayant un portrait clair de leur capacité d'accueil, ils pourront mieux planifier l'aménagement durable du territoire de la région, notamment en lien avec l'arrivée de la filière batterie, et ainsi avoir des milieux de vie encore plus complets et attirants! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je félicite tous les partenaires de l'entente qui uniront leurs efforts afin de doter notre région d'une vision et d'orientations communes pour l'optimisation de la capacité d'accueil. La filière batterie est appelée à se développer au cours des prochaines années, et cela aura des impacts sur les milieux de vie partout sur le territoire de la région. Le Centre-du-Québec se mobilise pour répondre de façon ordonnée à l'arrivée de nouvelles entreprises, de leurs employées et employés et de leurs familles. »

André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« C'est dans un élan de collaboration que les élues et élus des cinq MRC du Centre-du-Québec ont choisi d'agir de manière proactive pour parer aux impacts de l'arrivée de la filière batterie dans notre région. L'entente pour l'optimisation de la capacité d'accueil est une occasion de travailler ensemble pour intégrer la croissance démographique qu'engendrera ce projet majeur et nous assurer de répondre aux besoins de la population centricoise. »

Stéphanie Lacoste, représentante de la Table des MRC du Centre-du-Québec, préfète de Drummond et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 2 311 266 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La contribution de la MRC de Drummond sera de 118 479 $, tandis que celle de la MRC d' Arthabaska totalisera 116 739 $. Pour sa part, la MRC de Nicolet - Yamaska octroiera 115 431 $ à l'entente et la MRC de L'Érable y allouera 114 843 $. Finalement, une somme de 112 326 $ sera accordée par la MRC de Bécancour.

Rappelons que la CAR favorise la concertation entre les ministères et organismes gouvernementaux et contribue à la cohérence de leurs actions à l'échelle régionale, notamment en ce qui a trait à l'occupation et à la vitalité des territoires.

