Fonds régions et ruralité - Près de 1 M$ pour le développement régional en Outaouais

Fonds régions et ruralité

Partenaires et description du projet

Réaliser, en collaboration avec l'Observatoire du développement de l'Outaouais (ODO) et l'Université du Québec en Outaouais (UQO), un portrait socioéconomique des effets de la pandémie qui tient compte des réalités propres à chacune des MRC et à la ville de Gatineau.

Étude des effets de la pandémie sur la main-d'œuvre et le développement économique, et pistes de solution

300 000 $

Favoriser l'accès à un logement de qualité à prix abordable pour tous Par : MRC Les Collines-de-l'Outaouais Mettre en œuvre la stratégie en habitation pour la MRC afin de développer une offre résidentielle accessible, diversifiée, inclusive et adaptée aux besoins des ménages du territoire. Des séances de transfert de connaissances et de formation seront également organisées afin de mieux outiller les instances municipales et les autres acteurs de l'habitation.