Fonds régions et ruralité - Près de 1 M$ pour le développement régional au Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annoncent qu'une somme de 932 800 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de deux initiatives au Centre-du-Québec.

La somme octroyée se décline ainsi :

848 000 $ sont accordés à la Table des MRC du Centre-du-Québec pour le développement de la notoriété de la région. Cette initiative, qui vise à favoriser l'attraction de travailleuses, de travailleurs et de familles, servira également à améliorer la rétention de la population régionale, en réponse, entre autres, à l'arrivée de la filière batterie.

84 800 $ sont dévolus à l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec pour la réalisation de la phase préliminaire d'un projet de recrutement national afin d'augmenter le nombre de travailleuses et travailleurs dans la région.

Les projets ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement du Centre-du-Québec. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Ce volet du FRR permet aux élues et élus locaux d'appuyer financièrement des projets structurants pour leur région et en lien avec les besoins. Une fois de plus, nous pouvons constater la pertinence des initiatives pour la croissance du milieu. Leurs retombées rejailliront sans aucun doute sur l'ensemble du Centre-du-Québec et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'annonce d'aujourd'hui démontre, une fois de plus, que tous les acteurs du Centre-du-Québec travaillent ensemble pour rendre la région encore plus attrayante. Elle reflète aussi l'ambition des organismes et des gens d'ici de promouvoir la qualité de vie qu'on y trouve afin que de nombreuses personnes s'y installent. Ces initiatives auront certainement des effets positifs pour notre population. »

André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le Centre-du-Québec regorge de possibilités pour les Québécoises et Québécois des quatre coins de la province. Aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre qui s'accentuera au cours des prochaines années - avec le déploiement, dans notre région, de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie -, il ne fait aucun doute pour la Table des MRC du Centre-du-Québec et les membres du comité régional de sélection de projets qu'il faut miser sur l'attractivité régionale ainsi que le recrutement actif pour saisir les occasions qui en découleront. Les deux initiatives soutenues démontrent bien qu'ici, on fait réellement bouger les choses. »

Antoine Tardif, président de la Table des MRC du Centre-du-Québec et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Sophie Jacques-Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, 581 993-5016; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746