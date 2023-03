Fonds régions et ruralité - Près de 1 M$ pour le développement de l'économie sociale en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Mauricie concrétisent l'Entente sectorielle de développement en économie sociale afin d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action structurant. Celui-ci aura entre autres comme objectif de soutenir la main-d'œuvre, d'encourager l'acquisition de compétences et de contribuer à l'avancement des connaissances et de la recherche.

Une somme de 855 000 $ sera accordée à cette entente visant à favoriser la collaboration avec les intervenants en économie sociale, à harmoniser leurs interventions et à promouvoir leurs actions. Des activités et des projets en économie sociale seront également soutenus.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Pôle d'économie sociale de la Mauricie, les trois MRC et trois villes de la région.

Citations :

« Le rayonnement de nos milieux de vie passe par la créativité et l'innovation. À cet effet, la région de la Mauricie peut compter sur de nombreux acteurs qui cherchent toujours à en faire davantage pour répondre aux besoins de leur communauté, avec grand dévouement. Ce partenariat favorisera assurément l'essor de l'économie sociale, qui est une solution pérenne pour relever les défis collectifs de la région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je tiens à remercier tous les acteurs et partenaires qui ont décidé de faire bouger les choses au sein de leur collectivité en s'impliquant dans des initiatives d'économie sociale porteuses qui ont fait leurs preuves au fil des années. Grâce à l'entente d'aujourd'hui, nous pourrons aller encore plus loin pour assurer la réalisation d'autres projets qui auront des retombées positives pour les Mauriciennes et Mauriciens. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les entreprises d'économie sociale jouent un rôle considérable dans le développement économique et social de toutes les régions du Québec. L'entente annoncée aujourd'hui permettra de favoriser la concertation entre les acteurs de l'économie sociale et le développement des compétences de la main-d'œuvre de ce secteur, ainsi que de promouvoir ce mode de gestion inclusif. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'économie sociale est un modèle d'entreprise qui répond aux valeurs de plusieurs gens d'affaires de notre région. Elle permet la diversification dans nos pratiques entrepreneuriales. Je suis fier du dynamisme de nos partenaires et heureux de voir se réaliser d'autres projets porteurs pour la Mauricie. Ces entreprises contribuent à rendre notre région encore plus attractive. »

Jean-Yves St-Arnaud, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« L'économie sociale a toujours joué un rôle important dans le développement socioéconomique de la Mauricie, puisqu'elle permet la prise en charge d'un besoin par la communauté elle-même, tout en étant viable sur le plan économique. C'est une réponse plus que jamais pertinente aux enjeux vécus par les territoires. Cette entente nous permettra assurément d'explorer de nouvelles avenues, de consolider nos entreprises collectives déjà existantes et de renforcer leur impact sur les communautés. »

David Bouchard, président du Pôle d'économie sociale de la Mauricie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 600 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale accordera à l'initiative 75 000 $ sur trois ans, dans le cadre du Fonds de développement du marché du travail.

La Ville de Trois-Rivières investira quant à elle une somme de 75 000 $, tandis que la part de la Ville de Shawinigan s'élève à 36 000 $. La MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac et la Ville de La Tuque accorderont chacune une somme de 18 000 $, et la MRC des Chenaux, 15 000 $.

