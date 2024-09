Fonds régions et ruralité - Près de 1,8 M$ pour le nouveau Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel

MIRABEL, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 784 886 $ avec la Ville de Mirabel pour la création du Carrefour d'innovation écoresponsable.

Celui-ci se spécialisera dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la gestion de l'eau, de l'énergie de même que du traitement et de l'optimisation des résidus. De la recherche, du transfert de connaissances ainsi que des activités de développement pour de nouveaux produits ou procédés y seront réalisés. L'objectif est de valoriser de manière innovante les matières résiduelles industrielles et résidentielles sur le territoire. Par ailleurs, des projets liés à la bioéconomie seront soutenus financièrement.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 487 405 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la Ville de Mirabel totalise, quant à elle, 297 481 $.

Citations :

« Je suis toujours très fière lorsque des projets voient le jour grâce au FRR, un levier financier important qui permet aux élues et élus de stimuler la vitalité de leur territoire. À la faveur de la somme investie et du nouveau Carrefour d'innovation écoresponsable, la Ville de Mirabel mettra la bioéconomie au cœur de son développement. Ultimement, c'est toute la population qui profitera des effets positifs d'un milieu plus vert! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis persuadé que ce nouveau carrefour d'innovation favorisera la collaboration entre les acteurs de la région et qu'il fera émerger des projets inédits en économie circulaire. Ces derniers auront assurément des retombées positives pour l'environnement et pour la communauté. Grâce à ce nouveau carrefour, Mirabel et ses entrepreneuses et entrepreneurs rayonneront au-delà des frontières des Laurentides! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière de voir la Ville de Mirabel se positionner à l'avant-garde de l'innovation écoresponsable avec ce projet de carrefour. En tant que députée, je me réjouis de cette initiative qui aura des retombées positives tant pour notre communauté que pour l'environnement. Ce projet témoigne de notre engagement collectif envers un développement durable et une gestion responsable de nos ressources. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel

« Nous sommes très fiers de voir le Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel se concrétiser. Il s'agit d'un projet stimulant et rassembleur ralliant des expertes et experts des milieux environnemental, scientifique et entrepreneurial autour d'une même volonté, soit celle de valoriser toutes les formes de matières résiduelles industrielles en leur donnant un nouveau sens, une nouvelle utilité. Et c'est grâce au FRR et à son volet Projets "Signature innovation" que nous aurons les ressources nécessaires pour que le Carrefour d'innovation écoresponsable de Mirabel devienne une référence en matière de collaboration active pour la gestion et la valorisation des déchets. »

Patrick Charbonneau, maire de Mirabel

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Rappelons que la Ville de Mirabel exerce certaines compétences de MRC.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipals, 367 990-8017, [email protected]; Amélie Moffet, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, 581 994-0205, [email protected]; Martine Gendron, Directrice, Bureau de la députée de Mirabel, 450 280-0640, [email protected]; France Letourneau, Conseillère en communication et attachée administrative au maire, Service des communications, Ville de Mirabel, 450 475-2029, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipals et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746