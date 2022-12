Fonds régions et ruralité - Près de 1,4 M$ pour le développement régional au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, ainsi que la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent qu'une somme de 1 353 937 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de 11 initiatives au Bas-Saint-Laurent.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement du Bas-Saint-Laurent. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Ce volet du FRR permet aux élus régionaux d'appuyer financièrement des projets structurants et riches de possibilités pour leur collectivité. Une fois de plus, nous pouvons constater la créativité des gens d'ici et la pertinence des initiatives pour la croissance de leur milieu. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La vitalité de nos régions est à l'image des personnes qui y résident et les animent. Je suis heureuse de voir que le Bas-Saint-Laurent n'y fait pas exception! Merci aux promoteurs pour leur travail et leur désir d'améliorer la qualité de vie au sein de leur communauté. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très fier, à titre de président du comité de sélection du volet Soutien au rayonnement des régions du FRR, de présenter le résultat de nos investissements dans l'économie de notre Bas-Saint-Laurent. Les sommes octroyées à ces différents projets contribueront, j'en suis certain, à dynamiser encore plus notre coin de pays. De tous les dossiers que nous avons étudiés, nous avons priorisé ceux qui correspondaient le plus aux objectifs que la région s'était fixés au cours des dernières années. Bravo aux partenaires pour ces belles initiatives, et j'encourage tous ceux et toutes celles qui veulent faire progresser leur secteur d'activité à soumettre une demande dans le cadre de ce programme. »

Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions 11 projets retenus pour la région du Bas-Saint-Laurent Aide financière

totale accordée Partenaires et description du projet Période 405 990 $ Déploiement stratégique de la filière genévrier du Bas-Saint-Laurent Par : Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent inc. Déployer la filière du genévrier du Bas-Saint-Laurent en mettant en œuvre une stratégie permettant d'accroître l'expertise régionale.

Des pépinières, des formations, des techniques de récolte, des collaborations régionales et des produits transformés seront

développés. Ce projet permettra de positionner le Bas-Saint-Laurent comme une région pépinière de plants de genévrier et d'aromates

d'intérêt pour la production de spiritueux. 2022-2025 195 047 $ Laiterie des Côteaux Par : Laiterie des Côteaux Démarrer une laiterie artisanale et en diversifier les activités par la transformation à la ferme, pour maximiser la valeur ajoutée du lait.

L'objectif est d'atteindre la transformation de 5 000 litres de lait par semaine d'ici 2027 afin d'offrir des produits authentiques et sains,

issus d'une production locale et durable. 2022-2025 157 000 $ Réaménagement du Vieux Port de Matane : projet récréotouristique et gourmand Par : Municipalité régionale de comté de La Matanie Mettre en valeur le potentiel récréotouristique majeur du Vieux Port de Matane en misant sur le développement de l'offre touristique et

gourmande de La Matanie. Les découvertes agrotouristiques ainsi que la mise en valeur du Saint-Laurent (excursions en mer et pêche

sportive) et de la culture du territoire (arts et patrimoine) permettront d'agrémenter le séjour des visiteurs. 2022-2024 100 000 $ Campagne d'attractivité et de marketing territorial Par : Municipalité régionale de comté de La Matanie Créer une campagne d'attractivité et de marketing concertée pour joindre les citoyens, les entreprises et les touristes. Ce projet s'inscrit

en continuité avec la marque territoriale MatanieXP, lancée en 2020, qui vise à séduire de la main-d'œuvre ainsi que des entreprises

pour les inciter à venir s'installer dans la région. 2022-2024 15 400 $ Développement d'une offre touristique attractive de vélo de montagne au parc Beauséjour Par : Corporation d'aménagement des espaces verts de Rimouski Créer un sentier signature « La Crête » dans le parc Beauséjour à Rimouski intégrant un parc d'habileté pour les cyclistes avec des

modules comme des poutres, des pierriers, des rouleaux et des sauts. Celui-ci bonifiera les sentiers existants, procurera une

expérience de haut niveau aux cyclistes et enjambera un autre sentier avec une passerelle, tout en offrant de superbes points de vue

sur la rivière. 2022-2023 100 000 $ Acquisition de l'église de Saint-Yves et réaménagement en centre multifonctionnel destiné à l'escalade et à d'autres usages Par : Riki Bloc - Coopérative d'escalade Acquérir l'église de Saint-Yves et la réaménager en centre multifonctionnel destiné à l'escalade. Dans cet espace, les trois disciplines

d'escalade (bloc, vitesse et voie) seront pratiquées autant par les utilisateurs récréatifs que par les futurs athlètes. Le projet prévoit

l'établissement d'un café, d'une boutique et d'une centrale de location spécialisée en équipements de montagne pour le grand public. Il

permettra aussi d'accueillir d'autres organismes sportifs ou communautaires au sous-sol. 2022-2024 50 000 $ Bonification des éco refuges verts Par : Société d'écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) Ajouter quatre nouveaux éco refuges au site de la SEBKA pour bonifier l'offre d'hébergement. Accessibles toute l'année, ils permettront

d'accroître la capacité d'accueil durant l'été et de proposer un produit novateur pendant la saison hivernale. 2022-2023 50 000 $ Les Perchoirs du Cirque, phase 2 Par : Les Perchoirs du Cirque Déployer la deuxième phase du projet Les Perchoirs du Cirque en implantant quatre nouvelles unités de logement insolite près du site

du Cirque de la Pointe-Sèche, dans le Kamouraska. Elles s'ajouteront aux cinq unités existantes et s'inscriront dans la thématique du

lieu. 2022-2024 100 000 $ Concrétisation de trois nouveaux volets régionaux pour l'Espace d'accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent

(EAC BSL) Par : Développement économique La Pocatière Déployer trois nouveaux volets d'action pour l'EAC BSL, dont un pour la mobilisation des incubateurs d'entreprises afin d'encourager la

création, le développement et la synergie des services d'incubation dans chaque MRC de la région. Un deuxième volet vise à mettre

en place, en collaboration avec Espace-inc, un modèle collaboratif d'accélérateur afin d'offrir un continuum dans le service

d'accompagnement des entrepreneurs avec un potentiel d'innovation. En collaboration avec le Conseil de l'innovation du Québec, le

troisième volet cible la réalisation de trois projets pilotes pour rehausser l'innovation et les meilleures pratiques d'affaires au sein des

entreprises : le Baromètre de l'innovation, la Plateforme d'aiguillage et la Tournée de l'innovateur en chef. 2022-2023 130 500 $ Mise à niveau et amélioration du MV L'Héritage I - Phase 4 Par : La Compagnie de navigation des Basques inc. Compléter la mise à niveau du traversier L'Héritage I pour assurer le maintien du service de la Traverse Trois-Pistoles/Les Escoumins.

Les travaux consisteront à rénover les espaces passagers, à remplacer le bossoir et l'embarcation de sauvetage, à moderniser le

système de communication interne, à installer des conduites de ventilation dans la cale et à améliorer le système de plomberie et la

salle des machines. Il s'agit de la quatrième et dernière phase du programme de mise à niveau et d'amélioration de ce navire qui a

débuté en 2016. 2022-2024 50 000 $ Embauche d'un chargé de projet Par : Première Nation (Malécite) Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) Embaucher un chargé de projet pour faire progresser et coordonner les études menant à la réalisation de la station aquacole. Cette

dernière serait construite sur les terres adjacentes au port de Gros-Cacouna pour diversifier les activités halieutiques. Elle inclurait une

pisciculture, un vivier à homards, l'affinage d'oursins verts et la transformation de certaines espèces comme le saumon atlantique, le

loup tacheté, le flétan de l'Atlantique et le bar rayé. 2022-2023 Total accordé : 1 353 937 $

2022-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Décembre 2022

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire

en lien avec les projets Agir pour l'attractivité de la région.

Agir pour l'équité entre les personnes et les collectivités en s'assurant de placer le développement social au cœur de la vitalité et de l'occupation des territoires.

Agir pour un environnement sain et une vie de qualité.

Agir pour un entrepreneuriat et une main-d'œuvre dynamiques et diversifiés.

Agir pour la vitalité des communautés rurales.

Agir pour faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans ses domaines identitaires tels que le bioalimentaire, le forestier, le maritime et l'eau, la tourbe, l'environnement et les énergies

vertes et renouvelables.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

