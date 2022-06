Fonds régions et ruralité - Près de 1,4 M$ pour le développement agroalimentaire durable dans la MRC de Papineau

PAPINEAUVILLE, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 360 800 $ avec la MRC de Papineau pour le développement d'un système agroalimentaire durable et collectif par la mise en place d'un laboratoire vivant.

Cette structure d'expérimentation et d'innovation mobilisera les acteurs afin que les entreprises agroalimentaires soient plus prospères et responsables aux plans environnemental et social. Ce processus permettra, entre autres, d'améliorer le réseautage entre les intervenants de ce secteur dans une optique d'économie circulaire et de mutualisation des ressources. Il contribuera aussi à favoriser la transformation, la consommation et la valorisation des aliments produits localement.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 134 000 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La MRC de Papineau y alloue, pour sa part, une somme de 226 800 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par son système agroalimentaire durable. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce projet mobilisateur incitera les acteurs du secteur agroalimentaire de Papineau à travailler main dans la main pour développer des solutions concrètes aux défis qu'ils rencontrent. Je suis certain que cette initiative améliorera l'accessibilité aux aliments locaux et sains dans toutes les municipalités de Papineau. Je suis aussi très fier que nos agriculteurs et transformateurs puissent bénéficier des retombées de ce laboratoire vivant et surtout que ce soit l'ensemble de nos collectivités qui en récoltent les fruits. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« L'agriculture est l'un des moteurs de développement d'importance dans la MRC de Papineau. En mettant en place un laboratoire vivant pour développer un système agroalimentaire durable, nous souhaitons non seulement nous positionner comme acteur de changement pour faire face aux défis de demain, mais aussi mettre en place une structure d'expérimentation innovante et la documenter pour partager nos connaissances et expertises. »

Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 -- Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

