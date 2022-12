Fonds régions et ruralité - Près de 1,3 M$ pour le tourisme quatre saisons dans la MRC de Charlevoix-Est

CLERMONT, QC, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 264 134 $ avec la MRC de Charlevoix-Est pour consolider sa vocation touristique quatre saisons.

Un vaste chantier de structuration de l'offre touristique sera mis en œuvre. Plus précisément, une ressource sera engagée afin de soutenir la revitalisation socioéconomique dans une perspective de développement durable et de création d'emplois de qualité à l'année. Des projets seront financés pour simplifier le maillage entre les entreprises et les acteurs locaux. Ceux-ci permettront de bonifier les activités, de faciliter l'accès aux points touristiques plus éloignés des grands centres ainsi que d'utiliser les lieux et les attraits à d'autres fins. Ainsi, en cumulant de nouvelles fonctions, ces endroits pourront être exploités toute l'année.

L'apport du gouvernement du Québec s'élève à 1 053 445 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Charlevoix-Est totalise, quant à elle, 210 689 $.

Citations :

« Ma collègue Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, trouvait essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra, par différentes actions, d'attirer encore plus de touristes. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Cette nouvelle signature aura des retombées considérables dans la MRC de Charlevoix-Est. Les entreprises environnantes bénéficieront d'un achalandage touristique à longueur d'année, ce qui stimulera le dynamisme de la région. L'essor économique permettra aussi la création d'emplois qui ne dépendront plus des saisons, et attirera autant les investisseurs potentiels que de futurs résidents et résidentes avides d'un environnement dont la beauté égale la vitalité. Je suis fier de voir que les acteurs du milieu se retroussent les manches et qu'ils font preuve d'initiative et de créativité pour participer à la prospérité de leur région. Je me réjouis à l'idée du succès que connaîtra la signature Territoire d'émotions 4 saisons au cours des prochaines années. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« En plus de permettre à la MRC de se distinguer grâce à son nouveau créneau axé sur le tourisme durable quatre saisons, le projet "Signature innovation" qui est mis en œuvre vise à accroître la capacité d'innover de la destination et à augmenter son attractivité afin qu'elle se développe de façon durable. En retirant son industrie touristique de la dynamique de saisonnalité, la MRC favorise la création d'emplois annuels de qualité et contribue à la revitalisation socioéconomique de son territoire. »

Odile Comeau, préfet de la MRC de Charlevoix-Est

Fait saillant :

L'aide financière s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

