Fonds régions et ruralité - Plus de 990 000 $ pour la Chaudière-Appalaches

LÉVIS, QC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Chaudière-Appalaches sont fiers de consacrer une somme de 990 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement en innovation et transformation numérique.

L'entente vise à renforcer la concertation et la synergie dans la région pour faciliter la mise en place de pratiques d'affaires innovantes par les entreprises, en plus de soutenir leur transformation numérique. Elle permettra aussi d'optimiser le soutien aux entreprises dans la transformation de leurs modèles d'affaires, particulièrement dans le secteur manufacturier.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Services Québec (MESS), le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Développement PME Chaudière-Appalaches (DPME), Chaudière-Appalaches économique, neuf MRC et la Ville de Lévis, les centres de services scolaires, les cégeps et les universités de la région.

Citations :

« Cette entente permettra d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, ce qui les fera briller par leur innovation dans la région. Je suis fière que notre gouvernement soutienne les entreprises dans ces projets qui leur permettent de s'adapter aux nouvelles réalités et d'être tournés vers l'avenir! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis persuadée que la concertation des acteurs du marché du travail de la Chaudière-Appalaches contribuera à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles réalités du marché de l'emploi. C'est en unissant nos forces que nous pouvons être proactifs et anticiper les besoins de nos entreprises. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Cette entente, c'est un coup de pouce concret pour nos entrepreneurs et nos entreprises partout dans la Chaudière-Appalaches! On vient leur donner les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour repenser leurs façons de faire et innover encore plus, afin qu'ils puissent continuer à créer de la richesse, de bons emplois et un avenir prospère partout dans notre belle région. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« À l'image du gouvernement du Québec qui modernise ses services grâce aux nouvelles technologies numériques, cette entente reflète notre volonté collective de répondre aux nouveaux besoins numériques des régions du Québec qui sont de plus en plus connectées, comme c'est le cas de Chaudière-Appalaches. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« La concertation et la synergie des différents acteurs favoriseront l'innovation et la transformation des modèles d'affaires et des pratiques de nos entreprises. Cette entente permettra de stimuler la vitalité économique tout en s'intégrant dans la réalisation de nos priorités régionales. »

Marc-Alexandre Brousseau, président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 438 600 $. Pour sa part, le MESS accordera 99 000 $ à l'initiative.

Les centres de services scolaires et cégeps de la région attribueront 12 000 $ chacun. L'Université du Québec à Rimouski ainsi que l'Université Laval contribueront pour une somme de 12 000 $ divisée en parts égales.

ainsi que l'Université contribueront pour une somme de 12 000 $ divisée en parts égales. Deux MRC de la Chaudière-Appalaches et la Ville de Lévis accorderont chacun une somme de 19 800 $ à l'entente, pour un montant total de 59 400 $.

Quant au DPME, il fournira du temps et des ressources équivalant minimalement à 37 000 $. Chaudière-Appalaches économique collabora sous forme de contribution nature pour une somme maximale de 326 000 $.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Isabelle Lavallée, Conseillère politique responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, 418 271-4228, [email protected]; Nathalie St-Pierre, Directrice adjointe et des communications, Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Leader parlementaire adjoint du gouvernement, 900, place D'Youville, 9e étage Québec (Québec) G1R 3P7, 425, boulevard De Maisonneuve Ouest Bureau 602, Montréal (Québec) H3A 3G5, Cellulaire : 418 575-5872, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746