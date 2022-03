Fonds régions et ruralité - Plus de 750 000 $ pour soutenir les arts en Outaouais

GATINEAU, QC, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Une somme de 750 750 $ est accordée pour le renouvellement d'une entente sectorielle de développement pour la culture en Outaouais. L'aide consentie pour l'Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de l'Outaouais permettra notamment de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion qui favoriseront des liens entre le milieu des arts et la communauté.

Les initiatives s'inscriront dans le cadre du Programme de partenariat territorial de l'Outaouais, géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec (Conseil), qui a pour objectif :

de stimuler la création artistique dans la région;

de contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes, des écrivaines et des écrivains;

de favoriser leur rétention dans leur localité;

d'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique;

d'épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Les partenaires de cette entente, qui s'échelonne sur trois ans, sont : le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le Conseil - société d'État relevant de la ministre de la Culture et des Communications -, les municipalités régionales de comté (MRC) de l'Outaouais et la Ville de Gatineau, en collaboration avec Culture Outaouais.

Citations :

« L'art, peu importe sa forme, occupe une place de choix dans la vie des Québécoises et des Québécois. Par l'entremise de cette entente, notre gouvernement contribue à favoriser le développement de la culture sur le territoire de l'Outaouais. Les initiatives qui verront le jour feront rayonner la région et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« En soutenant nos créateurs, nos artistes et nos artisans dans toutes les régions du Québec, nous leur permettons de réaliser des projets qui ont des répercussions directes sur la qualité de vie des collectivités. Avec cet investissement, notre gouvernement témoigne à nouveau de l'importance qu'il accorde à la culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Je félicite l'ensemble des partenaires de cette entente qui travaillent en synergie pour soutenir les artistes de chez nous. Nos artistes propagent les beautés de notre magnifique territoire et contribuent ainsi à nous rendre encore plus fiers de notre belle région. Par cette entente, nous stimulerons davantage la création pour mettre en lumière le talent exceptionnel de nos artistes de l'Outaouais et pour le faire rayonner partout au Québec et dans le monde. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Plus que jamais en ces temps incertains, la culture prend la place qu'elle aurait toujours dû occuper. Elle nous rassure, nous réconforte et nous permet de croire en des jours meilleurs. À titre de présidente de la Conférence des préfets de l'Outaouais, je me réjouis de cette contribution financière et je félicite tous les partenaires impliqués. »

Chantal Lamarche, présidente de la Conférence des préfets de l'Outaouais et membre du comité régional de sélection de projets pour le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Je salue la vision et l'engagement des différents partenaires de cette entente, qui nourrissent, comme nous, la volonté d'appuyer le travail des artistes de l'Outaouais et de rendre accessibles à la communauté des initiatives novatrices qui enrichiront leur vie culturelle. »

Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec

Faits saillants :

La participation financière du Conseil s'élève à 372 000 $, alors que celle du MAMH est de 231 750 $. Chacune des quatre MRC investit 18 000 $ et la contribution de la Ville de Gatineau s'élève, quant à elle, à 75 000 $.

la contribution de la s'élève, quant à elle, à 75 000 $. L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Ce volet appuie la réalisation d'ententes et de projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Liens connexes :

