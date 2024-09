Fonds régions et ruralité - Plus de 700 000 $ pour le développement régional des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent qu'une somme de 711 734 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de sept initiatives dans les Laurentides.

Les projets (voir l'annexe au communiqué) ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement des Laurentides. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

Cette aide financière est octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Citations :

« Ce volet du FRR permet aux élues et élus régionaux d'appuyer des projets structurants, reflétant la créativité et l'innovation des collectivités locales. Une fois de plus, nous pouvons constater la multitude d'initiatives qui profiteront à la région; elles auront assurément des retombées importantes pour l'ensemble des Laurentides et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Quel plaisir de constater la diversité des initiatives retenues! Cette annonce témoigne du fait que les promoteurs ont à cœur le développement de leur région. Ces différents projets feront briller les Laurentides, rendant celles-ci encore plus attrayantes, et offriront des retombées qui profiteront à la population. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Nous sommes ravis d'annoncer les projets qui bénéficieront du soutien du Fonds régions et ruralité. Ces initiatives démontrent l'engagement des acteurs laurentiens à dynamiser et à enrichir notre région. Grâce à ce soutien, nous verrons se concrétiser des projets variés qui renforceront notre tissu économique et social. C'est en appuyant ces efforts collectifs que nous bâtissons ensemble un avenir plus prospère pour les Laurentides. »

Scott Pearce, président du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides et préfet de la MRC d'Argenteuil

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Sept projets retenus pour la région des Laurentides 2024-2025 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 200 000 $ Expansion de La Tablée des Chefs dans la région administrative des Laurentides Par : La Tablée des Chefs Mettre en place le programme Les Soupes Solidaires de La Tablée des Chefs dans la région des Laurentides. Il vise la production de grands volumes de soupe, cuisinée à partir d'aliments invendus ou déclassés. 2024-2026 63 200 $ Poursuite de la mise en valeur de l'image de marque du P'tit Train du Nord et des attraits de la région des Laurentides Par : Parc linéaire Le P'tit Train du Nord Optimiser la carte interactive, créer une application mobile et améliorer la signalétique afin de permettre aux usagères et usagers locaux et aux touristes de découvrir facilement et rapidement les attraits qui longent le parc linéaire. 2024-2025 120 000 $ Histoire de la mobilisation pour les emprises ferroviaires et les gares désaffectées des Laurentides Par : La Société d'histoire de la Rivière-du-Nord inc. Rédiger un ouvrage illustré sur l'histoire de la mobilisation régionale ayant permis de transformer une emprise ferroviaire majeure pour les Laurentides en parc linéaire et de préserver les bâtiments associés à cette ancienne voie. 2024-2026 135 000 $ La mutualisation au service du réemploi portée par l'économie sociale Par : Économie sociale Laurentides Modéliser et créer un centre de tri, d'entreposage et de revalorisation des matières -objets encombrants, textiles et matériaux de construction - dont les services seront assurés conjointement par les MRC de Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes. 2024-2026 93 100 $ Propulsion de la visibilité et promotion de l'offre des producteurs de boissons des Laurentides Par : Buvons les Laurentides Soutenir le démarrage de l'association par la réalisation d'une planification stratégique, la création d'une image de marque, d'outils numériques et de circuits « Buvons les Laurentides », et mettre en place un passeport « Buvons les Laurentides ». 2024-2025 38 874 $ Goûter local Par : Télévision des Basses-Laurentides Diffuser une série d'émissions originales mettant en lumière les talents de 14 restauratrices et restaurateurs qui cuisineront les denrées d'autant de productrices et producteurs locaux. Un concours invitant la population à participer à la sélection des meilleures recettes s'ajoutera au concept. 2025-2026 61 560 $ Mise sur pied d'un centre artistique multifonction à Val-David Par : Exposition 1001 pots Créer un centre artistique multifonction à Val-David dès 2024 par une première étape d'aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment principal accessible aux festivalières et festivaliers, et réservé à la céramique et au théâtre. 2024-2025 Total accordé : 711 734 $

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire en lien avec les projets Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche de développement durable.

Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin de rehausser le pouvoir d'attractivité de la région et la fierté de ses citoyens.

Rendre accessibles aux citoyens de tout âge un continuum de services publics et communautaires équitables en matière de santé, de services sociaux et d'éducation, et des milieux de vie de qualité.

