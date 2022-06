Fonds régions et ruralité - Plus de 625 000 $ pour un espace créatif et d'innovation durable dans la MRC des Sources

VAL-DES-SOURCES, QC, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et le député de Richmond, M. André Bachand, sont fiers d'annoncer la concrétisation d'une entente de 625 671 $ avec la MRC des Sources pour la mise en place du Gym A21, un endroit qui sera consacré à la créativité et à l'innovation durable.

Ce lieu de rencontre et de travail intersectoriel favorisera l'inventivité, le développement de partenariats et la performance économique au service du bien-être des communautés. Des formations, des conférences et des ateliers y seront offerts et des groupes de discussion pourront y être organisés. Aussi, un fonds sera instauré pour le démarrage de projets innovants visant à résoudre des problématiques en lien avec le développement des communautés rurales.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 521 392 $ provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). L'apport de la MRC des Sources totalise, quant à lui, 104 279 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce projet est en lien direct avec la démarche globale de la MRC, reposant sur son Agenda 21 local, qui vise à mettre le développement durable au cœur de ses actions. Ce lieu sera un pas de plus vers la transition économique durable que la MRC a entreprise et nous pouvons la féliciter! »

André Bachand, député de Richmond

« Avec le Gym A21, nous souhaitons outiller et inspirer les créatifs de notre territoire afin de trouver des solutions aux enjeux de notre communauté. L'expertise de notre territoire se démarque par l'application des principes du développement durable tout au long de notre processus d'idéation. C'est une richesse qui nous caractérise et que nous voulons partager! »

Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Dominique Samson-Desrochers, Conseillère politique, Bureau du député de Richmond, 819 469-5692; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746