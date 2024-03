Fonds régions et ruralité - Plus de 360 000 $ pour la relance du secteur culturel en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et des acteurs de la Gaspésie consacrent une somme de 360 400 $ à la concrétisation de l'Entente sectorielle de développement en matière de relance du secteur culturel pour le rayonnement de la Gaspésie.

Cette entente vise à donner de la visibilité et à promouvoir les artistes des métiers d'art de la Gaspésie, leurs créations et leurs pratiques. Elle contribuera au développement et à la professionnalisation des artistes en arts visuels, par l'exposition de leurs œuvres dans les lieux de diffusion. De plus, des autrices et auteurs de la Gaspésie pourront réaliser des résidences, alors que d'autres participeront à une tournée pour faire connaître leur travail au public de la région. Un des objectifs est également de relancer les activités de diffusion dans les salles de spectacle afin de multiplier les occasions de travail pour les artistes et les équipes techniques. Enfin, une table de concertation en patrimoine sera créée pour permettre les échanges d'expertises.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), Culture Gaspésie, le Centre d'artistes Vaste et Vague, la MRC de Bonaventure et la Table des préfets des MRC de la Gaspésie.

Citations :

« La culture est un levier socioéconomique important, notamment pour le tourisme et la vitalité des territoires. Cette entente vise à la mettre en lumière, de même que les artistes et leurs œuvres. Je suis convaincue que les retombées engendrées seront très positives pour les milieux de vie et leurs communautés. D'ailleurs, je remercie tous les partenaires de cette entente, qui travaillent de concert pour mettre en valeur la culture et en améliorer l'accès. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Notre gouvernement est fier de soutenir les organisations culturelles et les acteurs locaux qui font connaître et aimer la culture québécoise. Autant les métiers d'art, les arts visuels, le patrimoine, la muséologie, la littérature, les contes que les arts de la scène seront soutenus dans le cadre de cette entente annoncée aujourd'hui. Je me réjouis de ce soutien aux artistes d'ici, lesquels jouent un rôle d'importance dans nos communautés en faisant rayonner nos régions, en permettant de les découvrir sous une différente facette et en contribuant à la transmission des valeurs de notre société. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette entente renforce notre engagement envers la culture gaspésienne. Elle propulse les métiers d'art, soutient les artistes visuels, et ajoute une énergie nouvelle à notre scène culturelle en pleine évolution. »

Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure

« Culture Gaspésie est heureux et fier de collaborer à la réalisation de ces projets qui sont le fruit d'une concertation sectorielle régionale répondant à des besoins du milieu. Cette entente représente un beau levier pour le développement culturel de notre région. »

Céline Breton, directrice générale de Culture Gaspésie

« Le Centre d'artistes Vaste et Vague se réjouit et appuie cette entente qui favorisera la visibilité des artistes gaspésiens, promouvra leurs créations et leurs pratiques dans un environnement professionnel, et contribuera au développement des artistes en arts visuels ainsi qu'à la professionnalisation de lieux de diffusion en Gaspésie. »

Guylaine Langlois, directrice par intérim du Centre d'artistes Vaste et Vague

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 288 320 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, Culture Gaspésie offrira des services représentant une somme de 62 080$.

Les ressources du Centre d'artistes Vaste et Vague fourniront l'équivalent de 10 000 $ en temps.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Gabrielle Côté, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 438 368-1307; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746