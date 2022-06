Fonds régions et ruralité - Plus de 3,6 M$ pour le développement régional de la Chaudière-Appalaches

THETFORD MINES, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, sont fiers d'annoncer une aide financière de 3 601 480 $ pour la réalisation de 15 initiatives structurantes dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Cette somme est accordée, par le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR). Les projets (voir l'annexe au communiqué) répondent aux priorités établies par la région et auront des retombées positives sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches.

« Avec le FRR, notre gouvernement donne aux régions les leviers financiers nécessaires pour favoriser leur plein potentiel de développement socioéconomique, et j'en suis fière. Grâce à cette aide de plus de 3,6 M$, ce sont 15 initiatives structurantes qui verront le jour et qui contribueront à faire rayonner la région de la Chaudière-Appalaches! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les projets annoncés témoignent du dynamisme des gens de la Chaudière-Appalaches. Que leur domaine d'intervention soit récréotouristique, environnemental ou alimentaire, leurs retombées profiteront assurément aux communautés d'ici. De plus, les initiatives contribueront au rayonnement et au développement de cette belle région! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Les projets annoncés aujourd'hui sont alignés sur les priorités de la région Chaudière-Appalaches en matière d'occupation et de vitalité du territoire. Notre région dispose de gens de talent qui travaillent à la réalisation de projets structurants pour l'ensemble de la communauté. »

Marc-Alexandre Brousseau, président par intérim de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

Les priorités régionales sont au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires et elles se détaillent comme suit :

Faire de l'innovation et du travail concerté et cohérent un réflexe en Chaudière-Appalaches en consolidant des mécanismes de collaboration inter-MRC pour le développement régional.

Encourager le développement du secteur bioalimentaire.



Maximiser les retombées de la forêt dans les communautés avec une perspective de développement durable.



Favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles.



Favoriser le transport des biens et des personnes en Chaudière-Appalaches.



Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.



Mettre en valeur et donner accès à la culture.



Bâtir une identité Chaudière-Appalaches forte et développer le sentiment d'appartenance à la région.



Soutenir les entreprises dans leur accès à une main-d'œuvre de qualité et en nombre suffisant pour combler les besoins du marché du travail.



Placer l'innovation et la culture entrepreneuriale au cœur du développement économique de la région.



Accentuer les initiatives d'attraction, d'intégration et de rétention des nouveaux arrivants, incluant les personnes immigrantes.



Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les citoyens peuvent s'épanouir.



Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Quinze projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 45 000 $ Achat d'une surfaceuse Par : Club motoneigiste beaux sentiers inc. Acquérir une nouvelle surfaceuse pour notamment améliorer l'état des sentiers de motoneige et favoriser la rétention des bénévoles. 2021-2022 350 000 $ Aménagement d'une piste cyclable Par : MRC Beauce-Sartigan Aménager une piste cyclable de 13 km sur l'ancienne emprise ferroviaire du Québec Central pour relier la municipalité de Notre-Dame-des-Pins au secteur Cumberland de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines. Les travaux incluront le démantèlement de l'ancienne voie ferrée située dans le périmètre urbain de la ville de Saint-Georges et la construction du sentier cyclopédestre. 2021-2024 140 000 $ Aménagement de huit terrains de volleyball Par : Ville de Saint-Joseph-de-Beauce Construire huit terrains de volleyball pour la pratique extérieure locale, régionale et provinciale. 2021-2023 33 730 $ Aménagement d'un bureau d'information touristique de la Beauce à Saint-Georges et implantation d'une équipe permanente Par : Destination Beauce Implanter un bureau permanent de Destination Beauce et y déménager le bureau d'information touristique de Saint-Georges pour améliorer la qualité de l'accueil des visiteurs et faciliter la collaboration avec les partenaires. Une boutique sera aménagée à même le local, offrant une vitrine aux entreprises agrotouristiques, et différentes activités de découverte y seront planifiées. 2021-2022 1 000 000 $ Complexe culturel et sportif en santé durable (GLOBALE) Par : Municipalité régionale de comté de Montmagny Agrandir et mettre aux normes la salle de spectacle Edwin-Bélanger pour augmenter sa capacité de 550 à 750 places et reconfigurer le hall d'entrée. Ce projet s'inscrit dans le projet de Complexe culturel et sportif en santé globale de la MRC de Montmagny. 2022-2026 90 000 $ Construction d'un pavillon agroalimentaire Par : Exposition agricole de Beauce inc. Construire un pavillon agroalimentaire d'une dimension de 60 pieds sur 70 pieds pour améliorer l'expérience des visiteurs de l'Exposition agricole. Les producteurs et les transformateurs pourront s'y installer pour offrir leurs produits en période estivale. 2020-2022 772 995 $ Construction d'une piste cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse Par : Municipalité régionale de comté de la Nouvelle-Beauce Réaliser des travaux pour relier la Véloroute de la Chaudière, par l'emprise du Chemin de fer Québec Central, à la Route verte nationale. Cette dernière permettra d'effectuer une boucle de 100 km entre les MRC de La Nouvelle-Beauce, de Bellechasse et la ville de Lévis. 2022-2024 37 979 $ Construction de deux ponts sur la rivière Noire -- Sentier 537 -- Phase 1 Par : Association des Clubs de motoneigistes de Chaudière-Appalaches Construire un premier pont d'une longueur de 40 pieds et rendre le sentier de motoneige 537 sécuritaire. 2020-2021 182 000 $ Démarcheur régional pour l'établissement d'un projet de transformation des bois sans preneur Par : Association des propriétaires de boisés de la Beauce Embaucher un démarcheur pour poursuivre le travail nécessaire pour implanter un projet de transformation des bois sans preneur dans la région de la Chaudière-Appalaches. 2022-2024 140 325 $ Études préparatoires et estimations du projet de Quartier de la Débâcle de Beauceville Par : Corporation du Quartier de la Débâcle de Beauceville Embaucher des professionnels pour réaliser le plan d'affaires, incluant les plans et devis techniques du projet. Un espace serait créé dans la Maison d'Élyse et regrouperait un centre d'interprétation de la rivière Chaudière et de ses inondations. Les visiteurs vivraient une expérience immersive et multisensorielle de la débâcle et pourraient se promener dans des sentiers éducatifs. 2021-2023 140 325 $ Expansion de l'offre touristique Par : Club Parentaide Beauce-Centre / Village Aventuria Aménager 10 unités d'hébergement de plein air ainsi que des sentiers de marche et de raquette. Le renouvellement de l'offre de parcours aériens et la construction d'un bloc sanitaire avec douches et toilettes sont également prévus. 2021-2022 200 000 $ Implantation d'un centre de récupération des matières organiques Par : Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud Implanter une entreprise de récupération des matières organiques, en partenariat avec l'entreprise Viridis, pour récolter et traiter ce type de matière directement à partir du « bac vert ». 2021-2022 234 024 $ Mise en œuvre du plan d'action et déploiement de l'identité territoriale « Vraiment Beauce » (phase 3) Par : Développement Économique de la Nouvelle-Beauce Développer, produire et déployer des outils et du contenu promotionnels pour mettre en œuvre le plan d'action dans le cadre de la poursuite du projet « Développement d'une identité territoriale pour la Beauce ». 2022-2025 75 000 $ Réaménagement des services de l'Assiettée beauceronne et de l'Accueil inconditionnel Par : Au Bercail de Saint-Georges Développer des services externes pour mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables et désaffiliées. Pour ce faire, une cuisine complète sera ajoutée pour les cuisines collectives ou autres activités d'éducation populaire, de même que des espaces de bureau et des espaces communs favorisant les projets collectifs. 2021-2022 160 102 $ Travaux de restauration du pont Perrault Par : Municipalité de Notre-Dame-des-Pins Procéder aux travaux de restauration du pont afin de permettre à nouveau la circulation des motoneiges, quads, vélos et piétons. 2022-2023 Total accordé : 3 601 480 $

2020-2026 Source :ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Juin 2022

