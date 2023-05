Fonds régions et ruralité - Plus de 1 M$ pour faire vibrer l'offre touristique de chaque km2 de la MRC des Laurentides

MONT-BLANC, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 064 208 $ avec la MRC des Laurentides pour son projet Vibrez au km2.

Celui-ci vise à développer des attraits touristiques majeurs et à promouvoir des circuits de découverte de la nature par l'exploitation des cinq sens. La beauté des paysages, la dégustation des produits du terroir, l'odeur de la forêt, l'expérience immersive en nature et les sports extrêmes seront au rendez-vous. En revalorisant des sites historiques et en bonifiant les attraits avec de nouveaux services, du mobilier urbain, des infrastructures de même que des centres de découverte et d'expérimentation, le projet rendra l'offre touristique plus variée et originale. La MRC vise à devenir la troisième destination touristique au Québec et à être reconnue comme la destination plein air offrant le plus vaste choix d'activités par kilomètre carré.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 886 840 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC des Laurentides totalise, quant à elle, 177 368 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie permettra à la MRC des Laurentides d'exploiter pleinement son potentiel touristique et, par le fait même, d'être encore plus attrayante. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La région des Laurentides regorge de ressources et de paysages magnifiques qui lui donnent une position touristique enviable. Grâce à cette initiative, je suis certain que plus de gens viendront visiter la MRC et y passeront encore plus de temps pour découvrir tout l'éventail des activités offertes. Ainsi, elle se taillera une place de choix sur la scène québécoise des destinations touristiques et de plein air! »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Avec son projet Signature, la MRC des Laurentides désire offrir le séjour ayant le parcours d'activités le plus varié et vibrant au Québec. Nous avons un potentiel incomparable et nous proposons une offre bonifiée à la fois accessible, dense et inédite d'attraits culturels, historiques, sportifs et gourmands, où la découverte de la nature se fait par tous les sens. Nous souhaitons en faire notre marque. L'ADN plein air de la MRC s'inscrit également dans notre stratégie d'innovation invitant les entreprises des domaines du sport et du bien-être à profiter de ce véritable parc d'affaires en nature pour tester et développer leurs produits et services. »

Marc L'Heureux, préfet de la MRC des Laurentides

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

