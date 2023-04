Fonds régions et ruralité - Plus de 1 M$ pour développer et valoriser les réseaux cyclables multifonctionnels en Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de la Montérégie consacrent une somme de 1 085 000 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement afin de mettre en valeur les réseaux cyclables multifonctionnels de la Montérégie.

C'est dans le cadre d'une tournée des régions la menant en Montérégie que la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en a fait l'annonce, accompagnée de plusieurs partenaires ainsi que de la ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy.

L'entente contribuera au développement de l'offre ainsi qu'à la promotion et à la mise en marché des réseaux. Ainsi, une image de marque distinctive et attrayante sera développée spécialement pour la Montérégie. Cette collaboration vise aussi à stimuler l'élaboration d'actions structurantes novatrices et de projets mobilisateurs. En somme, l'expérience des utilisatrices et utilisateurs sera optimisée, le transport actif sera encouragé et les enjeux communs (tels que la sécurité, la continuité des réseaux ainsi que l'harmonisation des réglementations) seront traités.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère des Transports et de la Mobilité durable, les MRC de la Montérégie, la Ville de Longueuil, la MRC de La Haute-Yamaska, la MRC et le CLD de Brome-Missisquoi, la Table de concertation régionale de la Montérégie et Tourisme Montérégie.

Citations :

« Lorsque nous unissons nos efforts, nous pouvons réaliser de grandes choses; c'est le cas une fois de plus aujourd'hui. La collaboration de tous les acteurs permettra non seulement de bonifier les réseaux multifonctionnels de la Montérégie, mais également d'en faire la promotion. Ensemble, nous pourrons maximiser les retombées socioéconomiques et c'est toute la région qui en profitera. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les bienfaits du transport actif sont nombreux, autant pour la personne qui le privilégie que pour l'environnement, grâce à la diminution des gaz à effet de serre. Notre gouvernement continuera de soutenir les municipalités dans la mise en place d'un réseau cyclable attrayant et sécuritaire, partout au Québec! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La trame cyclable occupe une place importante dans notre région puisqu'elle est utilisée par de nombreuses personnes d'ici et d'ailleurs : les cyclistes, les coureuses et coureurs, les gens en patins à roulettes, les marcheuses et marcheurs. Cette entente permettra de consolider et de bonifier le réseau actuel, de le rendre encore plus attrayant et de faire découvrir notre belle région! »

Suzanne Roy, députée de Verchères et ministre responsable de la région de la Montérégie

« La Montérégie bénéficie du plus grand réseau cyclable au Québec! Celui-ci est accessible à tous les types d'utilisatrices et d'utilisateurs, et permet une expérience par boucles qui favorise la découverte de nos territoires. Avec 11 réseaux déjà existants et de nouvelles boucles en création, cette entente fait valoir l'esprit de concertation qui anime les MRC et les partenaires pour donner naissance à des synergies qui mettent en valeur nos joyaux, comme le réseau cyclable montérégien. »

Patrick Bousez, président de la Table de concertation régionale de la Montérégie et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« À titre de mandataire de l'entente, Tourisme Montérégie est fière de jouer un rôle central dans la réalisation de la vision des partenaires et de contribuer à ce que la Montérégie soit reconnue pour son vaste réseau cyclable accessible, utile et sécuritaire, offrant une diversité d'expériences de qualité. »

Mario Leblanc, directeur général de Tourisme Montérégie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 635 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Pour sa part, Tourisme Montérégie accordera 225 000 $ à l'initiative.

Les 12 MRC de la Montérégie, la Ville de Longueuil , la MRC de La Haute-Yamaska ainsi que le CLD de Brome-Missisquoi accorderont chacun une somme de 15 000 $ à l'entente, pour un montant total de 225 000 $.

, la MRC de La Haute-Yamaska ainsi que le CLD de Brome-Missisquoi accorderont chacun une somme de 15 000 $ à l'entente, pour un montant total de 225 000 $. La tournée de la ministre des Affaires municipales vise à lui permettre d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des dossiers d'actualité et des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected] ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, 581 989-6037