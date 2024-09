Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour aménager des sites publics mettant en valeur les paysages de la MRC de La Jacques-Cartier

SHANNON, QC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, le député de La Peltrie et ministre de la Cybersécurité et du Numérique, M. Éric Caire, ainsi que le préfet de la MRC de La Jacques-Cartier, M. Sébastien Couture, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 641 792 $ avec la MRC de La Jacques-Cartier pour aménager des sites publics mettant en valeur les plus beaux panoramas du territoire.

L'entente contribuera à souligner la beauté des paysages et d'autres points de vue, ainsi qu'à favoriser la pratique d'activités durables et saines de même que celle d'activités culturelles. Les attraits seront unifiés par une signature commune à l'ensemble de la MRC.

L'apport du gouvernement du Québec s'élève à 1 368 160 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Jacques-Cartier totalise, quant à elle, 273 632 $.

Citations :

« Grâce à la somme investie, la MRC de La Jacques-Cartier mettra en lumière les beautés qui s'y trouvent et la richesse de sa culture. De nombreuses personnes pourront en profiter et je m'en réjouis. Partout au Québec, je suis fière des projets que nous réalisons par le biais du FRR, un levier financer important qui permet aux élues et élus de stimuler la vitalité de leur territoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ces nouveaux aménagements visent à mettre en valeur et à rendre plus accessible le patrimoine naturel de la Capitale-Nationale. Je me réjouis de cette initiative qui encourage les saines habitudes de vie et qui bonifie la qualité de vie des citoyennes et citoyens de notre région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Nous avons la chance inestimable de bénéficier d'un espace vert d'une beauté exceptionnelle au cœur de la MRC de La Jacques-Cartier. Je suis fier de cette initiative gouvernementale qui vise non seulement à préserver ce trésor national, mais aussi à en faire profiter le plus grand nombre, permettant ainsi à chacune et chacun de se ressourcer et de se reconnecter avec la nature. »

Éric Caire, député de La Peltrie et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« La MRC de La Jacques-Cartier se distingue notamment par son environnement naturel omniprésent. La région est en effet caractérisée par ses lacs, ses rivières, ses montages, son couvert forestier, ses activités récréatives et de plein air, ses activités de villégiature et sa qualité de vie. Le projet vise donc à mettre en place de façon concertée des lieux d'accueil permettant aux citoyennes et citoyens de contempler la nature dans des secteurs d'intérêt. »

Sébastien Couture, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier

Faits saillants :

L'aide du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

S'appuyant sur son expertise et sa connaissance de la région, le Secrétariat à la Capitale-Nationale évalue la pertinence et la faisabilité du projet « Signature innovation » en se basant sur la démonstration que le projet est cohérent avec la vision de développement de la MRC, et qu'il est de nature à renforcer l'identité territoriale de celle-ci.

