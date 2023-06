Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour le secteur des énergies renouvelables dans la MRC de Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 12 juin 2023 /CNW/ - La députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Mme Amélie Dionne, et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Maïté Blanchette Vézina, sont fières d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 503 408 $ avec la MRC de Rivière-du-Loup pour développer et consolider son secteur des énergies renouvelables.

Plusieurs chantiers seront déployés pour favoriser l'émergence de projets visant notamment la poursuite des démarches en biométhanisation, la valorisation énergétique ainsi que l'évitement de l'enfouissement des matières résiduelles, le développement éolien et la mobilité associée aux énergies renouvelables.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 252 840 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de Rivière-du-Loup, quant à elle, totalise 250 568 $.

Citations :

« Je suis très heureuse de constater que notre gouvernement continue de soutenir la MRC de Rivière-du-Loup en tant que leader en matière d'énergies renouvelables. Grâce à cette signature innovation, elle se donne les moyens de ses ambitions et pourra poursuivre ses actions et ses démarches en biométhanisation, en développement éolien et en mobilité durable. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Depuis plusieurs années, la MRC de Rivière-du-Loup joue un rôle important dans la production d'énergies renouvelables. Cette signature permettra d'optimiser l'utilisation des ressources pendant la majeure partie de leur cycle de vie et de réduire leur empreinte environnementale. Ainsi, l'entente contribuera au bien-être de notre collectivité; nous pouvons en être fiers! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Comme ministre des Affaires municipales, je trouve essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau des énergies renouvelables. Je me réjouis de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous sommes fiers d'avoir assumé un leadership fort dans la réalisation de plusieurs projets importants en énergie renouvelable, et ce, depuis plus de 10 ans - il y a eu, entre autres, l'implantation du tout premier parc éolien à partenariat égalitaire public-privé au Québec, la participation à l'Alliance éolienne de l'Est et la construction d'une usine de biométhanisation, la SÉMER. La signature de cette importante entente avec le gouvernement vient appuyer nos actions et soutenir notre vision déjà bien établie du développement des énergies renouvelables. »

Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre d'initiatives majeures pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook : facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter : twitter.com/MAMHqc

LinkedIn : linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, le[email protected]; Amélie Martineau, Attachée politique, Bureau de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, 418 551-0975; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746