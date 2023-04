Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour la mise en valeur du patrimoine rural de La Nouvelle-Beauce

SAINTE-MARIE, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 742 084 $ avec la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de mettre de l'avant son histoire, son patrimoine et son savoir-faire.

Une firme externe sera embauchée pour réaliser une caractérisation des paysages de la région afin d'identifier les sites emblématiques d'intérêt. Ensuite, des endroits seront ciblés pour en faire des espaces publics animés, en phase avec les spécificités du territoire. De plus, des initiatives intégrant l'interprétation de l'histoire et du patrimoine seront soutenues pour rassembler la communauté et améliorer les milieux de vie.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 285 070 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de La Nouvelle-Beauce totalise, quant à elle, 257 014 $. Une contribution du milieu de 200 000 $ est également prévue.

Citations :

« L'entente contribuera à mettre en valeur les paysages incomparables de la MRC et sa culture, par l'entremise de l'histoire et du patrimoine. Ainsi, les citoyennes et citoyens bénéficieront des améliorations au sein de leur milieu de vie et auront encore plus d'enthousiasme à découvrir les beautés qui s'y trouvent. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La MRC offrira à sa population des occasions de rencontre, de découverte et de partage dans des lieux enchanteurs grâce à l'animation des espaces aménagés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'était primordial pour nous que ce projet puisse s'enraciner dans l'ensemble de nos municipalités et que tous nos citoyens et citoyennes se sentent interpellés et motivés par le concept. Nous avons déjà hâte de plancher sur le plan d'action et d'agir concrètement sur le terrain. Ce sera une magnifique occasion pour toute la population de redécouvrir l'unicité de notre MRC. »

Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

