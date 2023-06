Fonds régions et ruralité - Plus de 1,5 M$ pour la mise en place de projets créatifs dans la MRC d'Avignon

CARLETON-SUR-MER, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annoncent la concrétisation d'une entente de 1 547 775 $ avec la MRC d'Avignon pour le développement de secteurs créatifs.

En effet, la MRC souhaite utiliser la créativité, notamment dans les arts visuels, le cinéma et la gastronomie, pour augmenter son offre d'activités culturelles et touristiques. Concrètement, des projets seront développés et des lieux ayant chacun un thème spécifique seront aménagés afin d'encourager la réalisation d'initiatives mettant la créativité en valeur.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 047 775 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC d'Avignon totalise, quant à elle, 500 000 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La créativité est déjà bien présente sur le territoire de la MRC d'Avignon et cette initiative permettra de l'intégrer à de nouveaux projets dans différents secteurs. C'est tout à fait l'esprit de ce volet du FRR : miser sur les forces d'un territoire pour développer un créneau novateur, au bénéfice de la population! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Ce projet s'inscrit dans une perspective de diversification de l'économie et de l'occupation du territoire. Visionnaire et inventive, la MRC d'Avignon bonifiera son offre touristique, culturelle et agroalimentaire, et fera rayonner encore plus sa communauté engagée et festive! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Avignon regorge de citoyennes et citoyens créatifs, qui participent au rayonnement de notre territoire. Par cette initiative porteuse, nous souhaitons mettre à profit ces talents et développer des projets innovants et d'avenir pour notre MRC, mais aussi pour l'ensemble de la région. »

Mathieu Lapointe, préfet de la MRC d'Avignon

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Anis Telmat, Conseiller politique, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 438 881-6879, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 514 264-1202