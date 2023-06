Fonds régions et ruralité - Plus de 1,4 M$ pour soutenir la bioéconomie de la MRC du Domaine-du-Roy

ROBERVAL, QC, le 22 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, sont fières d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 466 960 $ avec la MRC du Domaine-du-Roy pour développer la bioéconomie agroalimentaire, forestière et touristique.

Ainsi, la MRC vise à mettre en place un écosystème associé à l'essor de la bioéconomie, que ce soit en tant que promotrice ou partenaire d'initiatives. Qu'il s'agisse de projets énergétiques, touristiques, de biocharbon ou de biohuiles, liés au développement de produits biosourcés ou autres, ils permettront à la MRC de se démarquer dans ce créneau d'avenir.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 216 960 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC du Domaine-du-Roy totalise, quant à elle, 250 000 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! La MRC du Domaine-du-Roy est déjà un chef de file dans la mise en place de la stratégie régionale de la bioéconomie. Son positionnement axé sur l'environnement saura certainement attirer de nouvelles familles dont les membres occuperont des emplois de qualité. C'est toute notre région qui profitera de la vitalité de ce milieu! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« À titre de députée de Roberval, c'est avec fierté que j'accueille cette entente, qui permettra au Fonds régions et ruralité de financer, sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, des projets qui s'articulent autour du développement de la bioéconomie. Cette initiative démontre l'importance qu'accorde notre gouvernement au soutien du plan stratégique de la MRC. Ainsi, nous appuyons des idées novatrices pour développer des projets structurants dans notre MRC. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Le conseil de la MRC et moi sommes très heureux de pouvoir compter sur cet important levier financier pour être en mesure de poursuivre nos efforts quant au développement de la bioéconomie sur le territoire de la MRC. Le projet est également en droite ligne avec la nouvelle planification stratégique de la MRC, dont l'un des piliers est la carboresponsabilité. »

Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

