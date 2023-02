Fonds régions et ruralité - Plus de 1,4 M$ pour la résilience des secteurs bioalimentaires et forestiers de la MRC de Coaticook

COATICOOK, QC, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, annonce, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 1 405 666 $ avec la MRC de Coaticook pour consolider son leadership dans les secteurs bioalimentaires et forestiers. Ce partenariat vise aussi à soutenir les actrices et acteurs du milieu dans leur adaptation aux changements climatiques.

L'initiative s'articulera autour de trois axes principaux : la rétribution pour des services écologiques et environnementaux, la mise en valeur de la biodiversité et de l'eau, ainsi que la consolidation de l'autonomie alimentaire du territoire.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 088 055 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Coaticook totalise, quant à elle, 317 611 $.

Citations :

« Grâce à cette initiative, la MRC de Coaticook pourra consolider son identité territoriale en diversifiant ses activités dans les domaines forestiers et bioalimentaires. L'entente contribuera notamment au développement d'un microréseau entrepreneurial en transformation bioalimentaire. Ainsi, les productrices et producteurs seront encore plus résilients et c'est toute la région qui en profitera! »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère primordial que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura de réelles répercussions pour la MRC et lui permettra de se démarquer. La volonté de la MRC de Coaticook d'offrir des pistes d'action concrètes aux entreprises de production forestière et agricole dans leur adaptation aux changements climatiques est d'ailleurs tout à son honneur et je la félicite! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Nous sommes très fiers de cette initiative qui prouve une fois de plus notre réel désir d'améliorer et de renforcer notre positionnement pour une agriculture et une foresterie résilientes. Nous tenons à poser des gestes concrets, tant économiquement que face aux changements climatiques, afin de nous tourner, tous ensemble, vers le futur. »

Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook

Faits saillants :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

Le 20 avril 2022, la MRC de Coaticook adhérait à PIVOT, un projet carbone forestier québécois développé selon le standard VCS (Verified Carbon Standard) par l'entreprise sociale ECOTIERRA de Sherbrooke . C'était d'ailleurs une première au Québec.

