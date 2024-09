Fonds régions et ruralité - Plus de 1,4 M$ pour 33 projets locaux de vitalisation

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce qu'une somme de 1 422 094 $ a été accordée pour la réalisation de 33 initiatives dans le cadre de l'Aide financière pour des projets locaux de vitalisation (voir l'annexe au communiqué).

Ces projets auront des retombées positives sur le plan social, touristique ou culturel dans les milieux où l'indice de vitalité économique est plus faible. L'appui financier s'inscrit dans le volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Citation :

« Grâce à la participation de notre gouvernement, une fois de plus, de nombreuses initiatives verront le jour dans des milieux ayant des défis de vitalisation. Cet appui financier contribuera à dynamiser ces territoires, à les rendre plus attrayants et encore plus animés. Leurs retombées socioéconomiques bénéficieront à la population et rejailliront sur toute la région! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Depuis 2020-2021, une somme de plus de 10,4 millions de dollars a déjà été annoncée pour appuyer 236 projets locaux de vitalisation au Québec.

Les organismes ont jusqu'au 27 septembre pour déposer une demande dans le cadre de l'Aide à des projets locaux de vitalisation.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, suivez-nous dans les médias sociaux :

Fonds régions et ruralité Volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale Aide à des projets locaux de vitalisation Appel de projets 2024-2025 Nom Projet Description Montant Cégep de la

Gaspésie et des Îles Équipements d'inclusivité

pour les infrastructures

aquatiques Améliorer l'accessibilité aux

installations aquatiques du

Pavillon des sports du Cégep de la

Gaspésie et des Îles, seule

installation du genre dans un rayon

de 100 km, par l'acquisition de

lève-personnes et d'un fauteuil

roulant aquatique. 17 517 $ Centre d'action

bénévole de la

Moraine Abri extérieur isolé pour le frigo-partage Acheter un réfrigérateur

écoénergétique et construire un

abri extérieur isolé et chauffé pour

le service de frigo-partage, afin de

contrer le gaspillage et l'insécurité

alimentaires. L'abri permettra aux

citoyennes et citoyens d'effectuer

des dons de denrées et de

vêtements à l'organisme. 4 645 $ Coop de solidarité

Santé Saint-Hubert Animation du projet de cuisine et jardin communautaires partagés Aménager la cuisine et le jardin

communautaires de la

coopérative pour tenir des

activités de jardinage, de cuisine,

de partage de recettes de même

que des cafés-rencontres. Un

camp de jour culinaire aura lieu

pour les enfants. 50 000 $ Coopérative de

solidarité de Ferland-

et-Boilleau Relance du dépanneur de

Ferland-et-Boilleau Rouvrir le dépanneur de Ferland-

et-Boilleau sous la forme d'une

coopérative de solidarité. Ce

service de proximité, le seul dans

un rayon de 35 km, offrira de

l'essence et divers produits de base. 50 000 $ Corporation des

sports et loisirs de

Saint-Valérien Implantation de services de proximité et d'entraide pour

les aînées et aînés de Saint-Valérien Développer les services de

proximité et d'entraide entre les

citoyennes et citoyens pour les

aider à mieux vieillir chez eux,

notamment par la préparation de

repas communautaires. 50 000 $ École du Versant-de-

la-Batiscan Tout le monde dehors! Aménager une classe extérieure

accessible aux élèves et à

l'ensemble de la communauté

avec des bancs, un tableau, une

toile d'ombrage, un « croque-

livres » et des jardinières. 33 234 $ Habitations communautaires de

la Mauricie et du

Centre-du-Québec Jardin communautaire Aménager, en partenariat avec la

Maison des Grands-Parents de

Trois‑Rivières, un jardin

communautaire destiné à une

clientèle vulnérable. Il sera situé

sur un terrain à acquérir aux

abords d'un nouveau complexe

d'habitations communautaires. 40 000 $ Jardins Nourri-

Cîmes, coopérative

de solidarité de

Saint-Adolphe-

d'Howard Bâtiment multifonctionnel

pour l'autonomie alimentaire Construire, près de la serre de la

coopérative, un bâtiment

multifonctionnel comprenant une

salle de formation et un espace de

repos. 50 000 $ Les Amis du

patrimoine de Saint-

Venant-de-Paquette (APSVP) Embauche d'une ressource

pour coordonner la

restauration du Musée-église

de Saint-Venant-de-Paquette Embaucher une ressource pour la

coordination de la restauration du

Musée-église de Saint‑Venant-de-

Paquette, où ont lieu des activités c

ulturelles, touristiques, sociales et

communautaires. 50 000 $ Localité de

Valcanton Jeux d'eau à Valcanton Mettre en place un système de

jeux d'eau dans le parc situé au

cœur du village. 50 000 $ Municipalité de

Frampton Pointe du 2e Rang Aménager des sentiers pédestres

du village jusqu'à la pointe du

2e Rang et construire des aires de

repos et d'observation. 50 000 $ Municipalité de

Franklin Aménagement de sentiers piétonniers Aménager des sentiers piétonniers

et un parc municipal accessibles à

l'année sur un terrain en zone

forestière. Du mobilier et de la

signalisation seront installés. 50 000 $ Municipalité de la

paroisse de Sainte-Geneviève-de-

Batiscan Aménagement d'une surface

de jeu multifonctionnelle Créer une surface de jeu

multifonctionnelle pour le tennis,

le pickleball, le basketball et le

patin. 50 000 $ Municipalité de

Leclercville Implantation de services de

proximité (Maison du maire) Rénover une bâtisse pour en faire un espace multiservice au cœur

du village, qui comprendra un

service d'alimentation de proximité

proposant des produits locaux.

Des kayaks et des planches à

pagaie seront disponibles pour la

location, et un coin historique

sera aménagé pour rendre

hommage aux marins de l'époque. 50 000 $ Municipalité de

L'Isle-aux-Coudres Parc de la Pointe du Bout

d'en bas Créer un nouveau parc municipal s

itué à la pointe est. Un

stationnement, des sentiers, des

aires de détente de même que

trois espaces plage seront

aménagés, et des panneaux

d'interprétation et de plantation

seront ajoutés. 50 000 $ Municipalité de

Notre-Dame-de-Ham Mise en œuvre de la

politique familiale Mettre en œuvre la politique

familiale en trois volets : création

d'un programme de formation pour

les citoyennes et citoyens,

promotion des activités et

événements, et création d'espaces

partagés sur la voie principale du

village. 47 439 $ Municipalité de

Saint-Alexis Une qualité de vie au cœur

du village Améliorer la signalisation, en

particulier près de l'école et du

parc, afin de sécuriser et

d'encourager les déplacements à

pied et à vélo. 7 932 $ Municipalité de

Saint-Alexis Chalet récréatif vivant Rénover et améliorer le chalet

récréatif, principalement utilisé par

des organismes municipaux, les

élèves d'une école primaire et la

population. 35 414 $ Municipalité de

Saint-Calixte Piste cyclable et piétonnière Prolonger une piste polyvalente

(cyclable et piétonnière) qui

favorisera les déplacements

sécuritaires des élèves des deux

écoles primaires et de la

population. 50 000 $ Municipalité de

Sainte-Cécile-de-

Whitton Travaux d'amélioration du

bâtiment municipal de loisirs

et aménagement de sentiers Agrandir la salle principale du

bâtiment municipal de loisirs et

installer une salle de bain. Des

sentiers seront aménagés dans le

boisé municipal et des panneaux

d'interprétation seront ajoutés. 30 286 $ Municipalité de

Sainte-Hedwidge Programme culturel intergénérationnel et paternel forgeant les liens père-enfant Aménager un espace citoyen

rassembleur près de la rivière pour

la tenue de différentes activités et

doté d'un espace de visionnement

extérieur, de jeux sportifs et d'un

jardin. 50 000 $ Municipalité de

Sainte-Hélène-de-

Chester Construction d'une nouvelle bibliothèque Construire une nouvelle

bibliothèque municipale en

remplacement de celle

actuellement située dans un

bâtiment en location. La nouvelle

construction accueillera aussi les

bureaux municipaux. 50 000 $ Municipalité de

Sainte-Séraphine Aménagement d'un parc Réaménager un parc en y ajoutant

plusieurs installations, notamment

un jeu d'eau, un terrain de

volleyball, une aire de pique-nique,

un espace pour des balançoires et

une zone d'ombre. 50 000 $ Municipalité de

Saint-Joseph-des-

Érables Amélioration de la sécurité et

de l'attractivité du site du

Moulin des Fermes Embellir et sécuriser le site du

Moulin des Fermes, notamment

par la plantation d'arbres, l'ajout de

gravier dans l'aire de

stationnement et l'installation de

lampadaires. 50 000 $ Municipalité de

Saint-Urbain Parc récréotouristique des

mines de Saint‑Urbain Aménager des sentiers de vélo de

montagne et de randonnée

pédestre avec des panneaux

d'interprétation valorisant le

patrimoine géologique de

l'ancienne mine d'ilménite. De

plus, le bâtiment d'accueil sera

modernisé, et des aires de

stationnement pour véhicules

récréatifs ainsi qu'un parc de jeux

pour enfants seront ajoutés. 50 000 $ Municipalité de Val-

Alain Rassembler la diversité

autour d'un gazebo! Dans un parc existant, construire

un pavillon de jardin (gazebo) qui

sera accessible aux personnes à

mobilité réduite et aux familles. 40 282 $ Municipalité de

Venise-en-Québec Réfection de la passerelle du ruisseau McFee Rénover et sécuriser une section

du Sentier de la nature à Venise-

en-Québec et de la passerelle

menant à un observatoire, près du

lac Champlain. Une variété

d'écosystèmes naturels sont

présents au fil du sentier. 50 000 $ Municipalité du

canton de Potton Revitalisation et

agrandissement du jardin communautaire Revitaliser et agrandir le jardin

communautaire de la Grange

ronde. Du matériel de jardinage

sera acquis et des ateliers avec un

agronome seront offerts aux

citoyennes et citoyens. 16 000 $ Van Grimde Corps

Secrets Mise à niveau

des installations extérieures du

site de diffusion de Malvina Améliorer les installations

d'accueil du site de Malvina et

bonifier la programmation

estivale, notamment avec des

spectacles, des résidences

d'artistes, des activités pour les

enfants, des parcours interactifs

et des expositions. Des

aménagements seront faits sur le

site de même que dans les

sentiers, et un chapiteau sera

acheté pour la tenue d'activités. 49 345 $ Ville de Chapais Exposition extérieure Aménager une exposition

extérieure de photos et

d'équipements reconstituant le

paysage et l'histoire de Chapais.

La foresterie, les mines et l'histoire

seront mises en valeur. 50 000 $ Ville de Gaspé Parc multigénérationnel de

Petit-Cap Aménager un parc

intergénérationnel avec un pavillon

de jardin (gazebo), des aires de jeu

et de repos, des bancs, des

balançoires, un parcours pour

piétons avec panneaux

d'exercices physiques adaptés et

un terrain de volleyball. 50 000 $ Ville de Thetford

Mines Revitalisation et

appropriation de la rivière Bécancour au parc Saint-

Noël Réaménager le parc Saint-Noël

avec un sentier pavé, éclairé et

bordé d'arbres le long de la rivière

Bécancour, une zone de jeu et un

coin détente couvert où auront lieu

différentes activités. 50 000 $ Ville de Waterloo Modules de jeu - Parc de la Caboose Acquérir et installer des modules

de jeu extérieurs près des

sentiers et d'une piste cyclable

pour bonifier les installations

existantes. 50 000 $ Total accordé aux 33 projets : 1 422 094 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Septembre 2024











SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source: Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipals, 367 990-8017, [email protected]; Information: Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipals et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746