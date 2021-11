Fonds régions et ruralité - Plus de 1,3 M$ pour stimuler la création artistique et le savoir-faire architectural au sein de la MRC de L'Islet

L'ISLET, QC, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 345 938 $ avec la MRC de L'Islet pour stimuler ce milieu de création artistique et de savoir-faire architectural.

Ce partenariat vise à consolider, à renforcer et à développer la vocation culturelle et artistique ainsi que le potentiel exceptionnel en design architectural des entreprises, des artisans et des artistes dans ce domaine de la MRC.

Pour ce faire, un agent de mobilisation et de développement culturel territorial sera embauché. Celui-ci coordonnera notamment la mise sur pied de plusieurs initiatives dont :

une unité de culture mobile : un véhicule aménagé servira à faire de la sensibilisation dans toutes les municipalités du coin;

des cafés culturels : ils permettront l'exposition d'œuvres, la tenue de prestations ou d'ateliers et plus encore;

des refuges artistiques : des hébergements dotés d'une conception distinctive et insolite seront construits;

un hub à vocation artistique et culturelle : la possibilité d'en instaurer un sera évaluée.

Par ailleurs, les entreprises, les artisans et les artistes de la MRC s'uniront pour mettre en valeur leur potentiel et leur savoir-faire en design architectural. Ainsi, ensemble, ils seront en mesure de présenter une offre de service de haut niveau et de grande qualité à des marchés externes. Une personne sera engagée pour faire le démarchage et la commercialisation des produits du regroupement. Des outils seront aussi élaborés.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 076 750 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La contribution de la MRC de L'Islet, quant à elle, totalise 269 188 $.

Citations :

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour ça que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus par ce créneau. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Par ce projet, c'est toute la région qui est mobilisée autour d'un plan d'action rassembleur. La concertation de plusieurs acteurs permettra à nos talents locaux d'accéder à de nouveaux marchés. Ainsi, les artistes et les artisans du bois et de l'architecture de la région seront mis en lumière, et leur notoriété sera accrue. Leur rayonnement générera des retombées socioéconomiques et rendra la MRC encore plus attrayante pour les visiteurs et pour les gens qui souhaiteraient s'y installer. Ce projet est garant de l'avenir! »

Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud

« Depuis longtemps, la créativité des gens de la MRC de L'Islet a fait la notoriété de la région. Par ce nouveau partenariat, on vient donner de nouveaux moyens pour exploiter l'immense potentiel de nos créateurs d'ici pour qu'ils rayonnent encore davantage autant ici qu'en exportant leur savoir-faire. Nous croyons fermement que la créativité, en plus d'être un facteur d'attractivité, peut constituer un moteur pour le développement culturel, économique et social. »

Anne Caron, préfète de la MRC de L'Islet

Fait saillant :

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en œuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

